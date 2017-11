Francia invitó a 100 países a la cumbre del clima, menos a EE. UU.

Un centenar de jefes de Estado y de gobierno, pero "por ahora" no Donald Trump, fueron invitados a la Cumbre de París el 12 de diciembre, organizada por Francia a dos años del acuerdo de París sobre el clima, anunció el Elíseo este martes.

Unos 2.000 participantes, entre ellos 800 organizaciones y actores públicos y privados, son esperados en la cumbre, denominada "One Planet Summit". Organizado

de manera conjunta por Francia, la ONU y Banco Mundial, la cumbre se llevará a cabo en la Ile Seguin, en los suburbios parisinos.



Ver también: Tratados del mundo: Acuerdo de París sobre Cambio Climático.



La reunión fue anunciada por Emmanuel Macron en el G20 de este verano, para volver a movilizar en torno a este tema tras la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo de París, anunciada en junio por el presidente Trump.

Le cumbre se realizará después de la 23º conferencia de la ONU sobre el cambio climático, la COP 23, que culmina el 17 de noviembre en Bonn (Alemania). "Por ahora, el presidente Donald Trump no ha sido invitado", pues los jefes de Estado invitados son de "Estados involucrados en la aplicación del acuerdo", precisó la presidencia francesa, que invitará sin embargo a representantes del gobierno estadounidense.



Interrogado sobre la utilidad concreta de ese encuentro climático suplementario y la posibilidad de obtener resultados en un solo día, el Elíseo afirmó que era "necesario e importante" para reforzar la movilización internacional. Pero "no será" una conferencia con objetivos oficiales cifrados, advirtieron los servicios de la presidencia francesa.



Francia espera en esta ocasión "construir coaliciones para llegar a esa cumbre con resultados concretos", creando dinámicas con ciudades, fondos de inversión o bancos de desarrollo.



"La idea es mostrar que hay acción, que es necesario acelerar y encontrar nuevas fuentes de financiamiento para proyectos muy concretos. Es muy complementario"

de la COP 23, consideran lass fuentes en París. "Hay que hacer un balance de nuestra trayectoria con relación a los compromisos" del acuerdo de París.



"Si nosotros no aceleramos nuestros esfuerzos, no llegaremos a alcanzar el objetivo de un aumento" de la temperatura limitada a "1,5 grados al final del siglo. Hay que redoblar esfuerzos" para ello, según la misma fuente.



AFP