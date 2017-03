Duelo Rutte-Wilders, determinante a dos días de elecciones en Holanda

13 de marzo 2017 , 11:04 a.m.

13 de marzo 2017 , 11:04 a.m.

El primer ministro holandés y candidato a la reelección Mark Rutte afrontará este lunes a su rival antiislam Geert Wilders en un debate televisivo a dos días de las elecciones legislativas, mientras un conflicto con Turquía reabre el debate sobre inmigración e integración.



El debate podría ser determinante para los comicios ya que "el 60% de los ciudadanos holandeses todavía no saben si votarán o a favor de quién", explicó Monika Sie Dhian Ho, directora del Instituto Clingendael en La Haya.

Las tensiones entre Holanda y Turquía, después de que La Haya impidiera que ministros turcos participaran en mítines pro-Erdogan en Róterdam, han convertido la integración cultural en uno de los temas principales en el duelo televisivo de este lunes. Lea: Holanda, la primera gran prueba para la ultraderecha europea



Los comicios del miércoles "giran en torno a una pregunta: ¿en qué tipo de país quiere vivir?", preguntó el lunes el liberal Mark Rutte en su cuenta de Facebook. "Yo quiero un país en el que vivimos juntos de manera normal, un país que muestre al mundo que no caemos ante el falso populismo", insistió.



El primer ministro descartó el domingo pedir disculpas por haber expulsado la víspera a la ministra turca de la Familia, Fatma Betül Sayan Kaya, que había ignorado las advertencias de Holanda de que no era bienvenida en Róterdam. Y afirmó que le tocaba al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pedir perdón por haber comparado la actitud de los holandeses con el nazismo y el fascismo.



Según los analistas, este episodio ha mejorado la imagen de Rutte ante la opinión pública, aunque el primer ministro, que aspira a un tercer mandato, abogó por rebajar las tensiones con Turquía, otro país miembro de la OTAN.



Una actitud criticada por su rival, Geert Wilders, que anima al Gobierno a mostrarse firme. "Erdogan repite que somos nazis y fascistas. Insulta a la policía holandesa. No a la desescalada. Expulsar al embajador turco en Holanda y al equipo entero", escribió en Twitter.

¿Efecto Trump?

"Si la gente cree que el Partido para la Libertad de Geert Wilders no puede convertirse en el mayor partido, miren lo que ocurrió con el Brexit o (Donald) Trump", alertó Rutte. Según el último sondeo publicado el domingo en el portal web Peilingwijzer, que reúne seis encuestas distintas, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) del primer ministro es favorito para ganar las elecciones con el 16% de las intenciones de voto.



Un resultado que le daría entre 23 y 27 escaños de los 150 de la Cámara Baja del Parlamento, lejos de los 40 que tiene actualmente.

"Hebben jullie enig idee wat ik de hele dag doe?"



"Een beetje voor het land zorgen.."



Dit was een leuk interview 🙂https://t.co/ITt50yyCFq pic.twitter.com/z8kK46L3yR — Mark Rutte (@markrutte) 2 de marzo de 2017



Enfrente, el partido de Wilders perdió un poco de terreno en las últimas semanas, pero podría lograr entre 19 y 23 escaños con el 13% de los votos. Su retroceso no sólo se debe a la promesa que hicieron varios partidos de no colaborar con él en caso de victoria, sino también a las dudas que rodean su programa, cuyo contenido cabe en un folio.



Famoso por su retórica antiislam, Wilders prometió durante la campaña cerrar las fronteras a los inmigrantes musulmanes, prohibir la venta del Corán y acabar con las mezquitas, aunque esos cambios vayan en contra de la constitución y numerosas leyes locales.



Sie Dhian Ho considera poco probable que el diputado ultraderechista gane las elecciones, puesto que en las tres últimas elecciones siempre obtuvo menos votos en los comicios que en los sondeos. "Es distinto al efecto Trump que vimos en Estados Unidos, donde los sondeos habían subestimado su apoyo real".

Si la gente cree que el Partido para la Libertad de Geert Wilders no puede convertirse en el mayor partido, miren lo que ocurrió con el Brexit o (Donald) Trump. FACEBOOK

TWITTER



Sin embargo, si su partido se convierte en uno de los más presentes en el Parlamento, su voz será difícil de ignorar. "Ha logrado politizar sus temas, unos asuntos que durante tiempo se consideraron como tabúes en Holanda, hablar de libertad de religión o de los derechos de los refugiados", explica la experta.



LA HAYA (AFP)