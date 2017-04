Condenan a colombiana que botó a su bebé a la basura

Catorce años de prisión fue la condena a Catalina Díaz, la colombiana que botó a su bebé de 15 días en un contenedor de basura en Mejorada del Campo, en las afueras de Madrid, el 15 de julio del 2015.

La Audiencia Provincial la condena por tentativa de asesinato con el agravante de parentesco.



En el juicio, que se celebró el 2 de marzo de este año, la mujer –de 38 años– aceptó la culpa. Dijo haber perdido la cabeza. “No era yo”, aseguró. “Ahora y después de estar en prisión sí me he dado cuenta del daño tan grande que he hecho”. Díaz ha estado presa como medida cautelar desde el 2015.



El fiscal, que iba a solicitar 27 años de cárcel, rebajó la petición a 14 por el arrepentimiento que ella mostró. La defensa aceptó la condena.



Ese miércoles de julio del 2015, la Policía acudió a una llamada que alertaba sobre ruidos que salían de un contenedor de basura subterráneo. Con ayuda de una grúa, la Guardia Civil rescató al bebé que estaba en bolsas de basura dentro de un morral de deporte.



La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid señala que Díaz tuvo al bebé el 30 de junio del 2015 sin que su marido y sus otros tres hijos supieran. De hecho, no estaban enterados del embarazo.



El niño fue entregado a una casa de acogida y se encuentra en buen estado. Díaz no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con él en un lapso de 24 años.



EFE