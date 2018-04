'La Manada', el grupo que abusó a una mujer y fue condenado a 9 años

Era la madrugada del 7 de julio el año 2016, en plena celebración de las Fiestas de San Fermín, en la ciudad española de Pamplona. José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza, quienes se hacían llamar 'La Manada', abordaron a una joven, de 18 años.



Los cinco amigos querían seguir con los festejos... a su manera. Sin embargo, no todo lo que hicieron estuvo ligado a la diversión: horas más tarde, ese mismo 7 de julio, fueron capturados, acusados de abuso sexual.

Este jueves, casi dos años después, 'La Manada' fue condenada a nueve años de cárcel, precisamente, por abuso sexual continuado, pues el tribunal no entendió que se presentará "violencia ni intimidación", por lo que no consideró "como una violación" el hecho.



"El dictamen, que no se corresponde ni con la solicitud de condena a 22 años por agresión sexual solicitada por la Fiscalía ni con la absolución que pedían las defensas, no ha dejado indiferente a casi nadie", aseguró el diario español 'El País'.

Solo en Madrid, las autoridades dijeron que salieron a protestar 10.000 personas. Foto: EFE

Tras conocerse la condena, miles de personas salieron a protestar en las principales ciudades ibéricas. Solo en Madrid, según datos de las autoridades, salieron a las calles 10.000 personas.



"Nos parece indignante que violar en España te cueste nueve años", dijo Carlota Álvarez, del Movimiento Feminista de Madrid, en declaraciones que recogió 'El País'.

Los condenados

José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza se conocen de toda la vida, pues crecieron en el barrio Amate, de la ciudad de Sevilla.

"Nos parece indignante que violar en España te cueste nueve años" FACEBOOK

TWITTER



Prenda es considerado el líder de 'La Manada' y pertene a la barrabrava del cuadro Sevilla. Dentro de sus antecedentes también figuran una participación en una pelea y un robo. Cabezuelo era militar y también tenía antecedentes por peleas y desorden público. Junto con Guerrero y Escudero, los 4 fueron imputados de otro delito sexual, que se habría cometido, en mayo de ese mismo 2016, contra una joven, de 21 años.



Ese último caso se dio a conocer tras la captura por el abuso en las Fiestas de San Fermín.



Boza es el más nuevo del grupo y sus antecedentes están relacionados con hurto.



ELTIEMPO.COM