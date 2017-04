Cruce de declaraciones entre Marine Le Pen y Zinedine Zidane

La candidata ultraderechista a las presidenciales francesas Marine Le Pen le contestó este viernes al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, que se había pronunciado en su contra de cara a la segunda vuelta, en la que se enfrenta al socioliberal Emmanuel Macron, y dijo que no le sorprende "con lo que gana".



"Con lo que gana, no me extraña", señaló Le Pen en una entrevista al canal de televisión BFMTV al ser interrogada por la toma de posición del entrenador francés en los comicios.

"Supongo que Zidedine Zidane tiene bastante capital financiero, por eso le interesa que gane Macron las elecciones, y guardar la riqueza que ha obtenido gracias a su talento", afirmó la candidata ultraderechista.



Estas palabras sirvieron como respuesta a las declaraciones del exjugador internacional francés, quien hizo un llamamiento a "evitar al máximo" al Frente Nacional en la segunda vuelta de las presidenciales el próximo 7 de mayo.



Zidane explicó que él está "en las antípodas" de "todas esas ideas del Frente Nacional", que "hay que evitarlas al máximo" y que "los extremos nunca son buenos".



Macron, que terminó la primera vuelta en primera posición, es el favorito de las encuestas frente a Le Pen para la segunda.



Zidane, nacido en Marsella de inmigrantes argelinos, ya expresó una posición similar en 2002 cuando el Frente Nacional llegó a la segunda vuelta, considerando que era "un partido que no se corresponde con los valores de Francia".



El campeón del mundo en 1998 también había participado en un vídeo contra Jean-Marie Le Pen, entonces candidato del FN y padre de la actual candidata, con varios artistas como Gérard Depardieu, Jean-Jacques Goldman o el rapero marsellés Akhenaton.



En respuesta, Jean-Marie Le Pen afirmó entonces que Zidane estaba "manipulado por gente que se sirve de su notoriedad".



