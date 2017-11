Juan Luis Cebrián dejará la presidencia de PRISA

Juan Luis Cebrián, presidente del grupo mediático español PRISA dejará el cargo el 31 de diciembre y propone como relevo a su actual vicepresidente, Manuel Polanco, indicó en su web el medio madrileño este miércoles.



Cebrián, cofundador del diario El País en 1976, hizo el anuncio en una junta general de accionistas, que se espera apruebe la ampliación de capital de 450 millones de euros acordada en octubre por el consejo de administración.

El directivo seguirá no obstante en el grupo, como presidente de El País, según explicó al diario.



Igualmente presidirá una fundación de creación nueva, que "garantice la autonomía de las redacciones" frente a intereses económicos, según explicó él mismo en una entrevista al diario.



Su objetivo es "que no haya poderes especulativos que puedan entrar en la propiedad de la compañía y poner los medios, no solo El País (...) al servicio de intereses bastardos", expuso.



Promotora de Informaciones S.A. es un gigante de la comunicación, que además posee el diario deportivo AS, la radio Cadena SER, la colombiana Radio Caracol y las editoriales Santillana y Alfaguara.

El relevo de Cebrián se produce en un momento delicado para la compañía, aquejada de una pesada deuda que se ubicó en 1.543 millones de euros a finales de junio. El grupo afronta además en 2018 unos vencimientos cercanos a los 900 millones de euros.



Este hombre de 73 años fue el primer director de El País, medio emblemático de izquierdas en la transición a la democracia en España tras la dictadura franquista (1939-1975).



Llegó de la mano del empresario Jesús Polanco, cofundador del diario El País y luego presidente de PRISA hasta su fallecimiento en julio de 2007.



Para su sucesión, propone a Manuel Polanco, quien desde finales de los años ochenta ha trabajado en el grupo, ocupando entre otros varios cargos directivos de la editorial Santillana en Estados Unidos y América Latina.



En el primer semestre de 2017, PRISA obtuvo ganancias de 13,9 millones de euros. En 2016 cerró el año con una pérdida de 67,9 millones de euros, afectado por el impacto negativo de las tasas de cambio en América Latina, donde tiene buena parte de su negocio.



AFP