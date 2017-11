Puigdemont, ‘candidatura única’ para no ser irrelevante

La huida de Carles Puigdemont para escapar de la justicia española tiene las semanas contadas, salvo que el sistema judicial belga niegue la entrega y provoque una crisis diplomática con Madrid y la UE.

Mientras Puigdemont sigue en Bruselas sin agenda política alguna más que recibir a dirigentes políticos catalanes y repite que es el presidente legítimo de Cataluña, los partidos catalanes se preparan para las elecciones regionales del próximo 21 de diciembre, programadas por el Gobierno central.

Puigdemont quiere liderar una “lista unitaria” que abarque a todo el secesionismo, pero en Cataluña se está cocinando otro plato.



Su partido, el PDeCAT, busca evitar un desplome electoral y quiere unirse en coalición con los nacionalistas de izquierdas de ERC (que lideran los sondeos con una intención de voto entre el 25 y el 30 por ciento) y si es posible con los antisistema de la CUP, que, si finalmente se presentan, podrían conseguir entre un 6 y un 8 por ciento. PDeCAT y ERC ya participaron juntos en los comicios de septiembre de 2015 bajo el nombre Junts per Sí.



El líder de ERC y vicepresidente catalán destituido, Oriol Junqueras, ya dijo que no quiere esa lista unitaria y que su partido concurrirá en solitario. Los enjuiciados pueden ser candidatos a cargos electos mientras no pese sobre ellos una condena en firme.



Los partidos políticos ya registraron sus candidaturas, pero a Puigdemont le quedaría una posibilidad legal para poner en marcha esa “lista unitaria” si forma una candidatura de “electores”, una figura jurídica para la que necesita 60.000 firmas, pero que no recibe subvenciones públicas para concurrir a los comicios y tiene mucho menos tiempo asegurado en televisión.



El jueves pasado anunció que había creado una “estructura estable” de gobierno. Esa estructura se limita a una cuenta a nombre de un supuesto gobierno legítimo de Cataluña en Twitter. No tiene personal ni presupuesto ni una oficina. También prepara “una hoja de ruta” para que el independentismo gane las elecciones y para conseguir la liberación de los “presos políticos”.



Por el momento, su futuro inmediato, más allá de unas elecciones en las que parece más una molestia que un activo, está ante jueces belgas.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO

Bruselas