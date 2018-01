Puigdemont, acreditado como diputado en el parlamento catalán

09 de enero 2018 , 10:52 a.m.

09 de enero 2018 , 10:52 a.m.

El cesado presidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, huido en Bruselas, ya tiene presentadas las credenciales como diputado en el Parlamento regional, mientras continúa el debate sobre quien presidirá la Cámara local, que debe elegir al próximo presidente de Cataluña.

Según fuentes de la candidatura encabezada por Puigdemont, JxC (Juntos por

Cataluña), los cargos electos de esta candidatura registraron ya las credenciales como diputados, incluidas la de Puigdemont, excepto la de dos antiguos miembros del Gobierno regional catalán huidos en Bruselas.



También el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, cabeza de lista de ERC (independentistas republicanos de izquierda) que está en prisión provisional, ha sido acreditado en el Parlamento de Cataluña como diputado.



Puigdemont y Junqueras, líderes de las dos principales formaciones independentistas, fueron elegidos diputados en los comicios del pasado 21 de diciembre, convocados por el Gobierno español después de hacer cesado al ejecutivo catalán, tras la declaración de independencia del 27 de octubre.

Fuentes de JxC explicaron este martes que el hecho de que los dos diputados electos que están en Bruselas no hayan presentado las credenciales no significa que hayan renunciado a su acta, ya que disponen de plazo hasta antes de la constitución oficial de la Cámara el próximo 17 de enero.



En cambio, sí renunció este martes a su acta de diputado el exconsejero regional de Justicia Carles Mundó, que fue elegido como parlamentario de ERC en las elecciones del pasado 21 de diciembre y anunció su retirada de la política. Mientras, ERC se reunió este martes con el grupo de izquierda no independentista Cataluña en Común-Podemos, para abordar la elección de la presidencia del Parlamento y la del próximo presidente del Gobierno catalán.

Puigdemont huyo a Bruselas para eludir la acción de la justicia española y Junqueras está en prisión provisional FACEBOOK

TWITTER

En las elecciones del pasado 21 de diciembre, los partidos independentistas consiguieron la mayoría absoluta de la Cámara, establecida en 68 diputados, ya que JXC, ERC y los antisistema y anticapitalistas de la CUP cuentan con 70 diputados, aunque Ciudadanos (liberales defensores de la unidad de España) son el mayor grupo con 36 escaños).



Sin embargo, Puigdemont y Junqueras tienen una situación personal especial, ya que el primero huyó a Bruselas para eludir la acción de la justicia española y el segundo está en prisión provisional por su participación en el proceso secesionista catalán.



Ambos, igual que el resto de su antiguo gobierno, están investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.



​Puigdemont pretende ser elegido presidente de la comunidad autónoma de

Cataluña desde Bruselas y después regresar a España como máximo dirigente catalán, para lo que necesita el apoyo de la Mesa de la Cámara (su órgano de gobierno). Por tanto, la elección de la Mesa, para que en ella haya mayoría independentista es clave para las aspiraciones de Puigdemont.



EFE