Pese a ser inculpado, conservador François Fillon resiste en Francia

A tan solo cuarenta días de los comicios en Francia, el candidato conservador, François Fillon, fue inculpado este martes en un caso de empleos presuntamente ficticios, lo que complica aún más su campaña.



Hasta hace poco, Fillon era el favorito para ocupar el Elíseo, hasta que en enero la prensa reveló que su esposa, Penélope, y dos de sus hijos cobraron cerca de un millón de euros como asistentes parlamentarios.



Aunque esta práctica es legal en Francia, los investigadores tienen dudas acerca del trabajo efectivo que realizaron los tres miembros de su familia.



Los jueces que investigan este caso inculparon a Fillon un día antes de lo previsto. “La comparecencia se avanzó para que se lleve a cabo en condiciones serenas”, explicó Antonin Lévy, abogado del ex primer ministro.



Por su parte, Fillon, quien asegura haber respetado la ley, se negó a responder a las preguntas de los jueces, pero leyó una declaración en la que reiteró que el empleo de su mujer y de sus hijos “no fue ficticio”.



La inculpación de Fillon llega en muy mal momento, cuando faltan apenas 72 horas para que se cierre el plazo para presentar las firmas necesarias para formalizar las candidaturas a las elecciones presidenciales a dos vueltas del 23 de abril y del 7 de mayo. Después del 17 de marzo, no habrá posibilidad de que el partido de centroderecha que representa, Los Republicanos (LR), presente un candidato alternativo a Fillon.



Sin embargo, si el conservador llegara a ganar las elecciones en mayo, la ley le ofrecería una inmunidad total que impediría cualquier proceso judicial en su contra, y los investigadores podrían proseguir sus pesquisas únicamente a los otros implicados en el caso.



Pese al difícil panorama, Fillon no es el único candidato que afronta problemas judiciales. También Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, que encabeza los sondeos para la primera vuelta, es investigada por empleos ficticios en el Parlamento europeo. Asimismo, Emmanuel Macron, exministro de Economía de François Hollande, segundo en las encuestas, aparece en una investigación preliminar por presunto favoritismo en torno a un viaje ministerial.

