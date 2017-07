Bruselas da un mes a Polonia para rectificar su polémica reforma

26 de julio 2017 , 11:51 a.m.

La Comisión Europea (CE) dio este miércoles a Polonia un mes para rectificar las reformas de su sistema judicial y cambiar las leyes que a juicio de Bruselas ponen en riesgo el Estado de derecho, y reiteró su disposición a activar el artículo 7 que puede desembocar en sanciones si no se abordan estas preocupaciones.

"La Comisión recomienda a Polonia que solucione los problemas identificados en el plazo de un mes", dijo en una rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, que consideró que el veto del presidente polaco, Andrzej Duda, a dos de las polémicas leyes no resuelve todas las preocupaciones expresadas por

"La recomendación pide a las autoridades polacas que no tomen ninguna medida para forzar el despido o la jubilación de los jueces del Tribunal Supremo. Si esto sucediera, la Comisión está dispuesta a lanzar el artículo 7", reiteró el vicepresidente.



La Comisión basa su recomendación sobre el Estado de derecho emitida hoy en las dos publicadas en 2016 y agrega "nuevas preocupaciones", pues Polonia "no ha abordado los problemas identificados" y ha dado "pasos adicionales" que agravan el asunto.

El presidente polaco vetó el pasado lunes el proyecto de ley sobre el Tribunal Supremo, que daba al ministro de Justicia el poder de nombrar a la mayoría de sus magistrados, y el de la reforma del máximo órgano de gobierno de los jueces.



Sin embargo, si ratificó la ley que reforma el funcionamiento de los tribunales regionales y de apelación y permite al ministro de Justicia, quien también es fiscal general, el nombramiento de magistrados.



"Algunas cosas han cambiado en Polonia y otras no", alertó Timmermans, que recordó que el presidente solo vetó dos de las cuatro leyes que mantienen en alerta a Bruselas y a la oposición.

La activación del artículo 7 del Tratado de Lisboa, que la Comisión puso sobre la mesa por primera vez el pasado miércoles, podría suponer en última instancia la suspensión del derecho a voto de Polonia en las reuniones del Consejo de la Unión Europea (UE), medida a la que hasta ahora nunca se ha llegado a recurrir.

En cualquier caso, Timmermans mantuvo abierta la opción al diálogo con el Gobierno de la primera ministra, Beata Szydlo, para debatir sobre los textos legales propuestos, una oferta que las autoridades polacas aún no han aceptado.



