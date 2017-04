Brigitte, la mujer tras el éxito del candidato francés Emmanuel Macron

Si Emmanuel Macron logra ganar la presidencia de Francia en las próximas elecciones, asegura que gran parte de su victoria tendrá el crédito de su esposa, Brigitte. “No estará escondida ni detrás de mí: estará a mi lado", dijo el aspirante.

Precisamente, Brigitte Trogneux pasó a ser el centro de atención por sus frecuentes apariciones públicas en las que apoya a cada momento al que se perfila como posible sucesor de Francois Hollande y uno de los más fuertes adversarios de la candidata Marine Le Pen. Eso se ha visto en los últimos eventos de campaña en los que Trogneux besa a su marido y agradece la participación de los franceses en los momentos previos a la elección del 23 de mayo.

Un elemento que pone un tinte de ‘farándula’ a la candidatura de Macron está en la diferencia de edad que tiene la pareja: 24 años. Dicho lapso es comparado con el que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania.



Sin embargo, el hecho de que sea el esposo el menor, al parecer ha despertado más la empatía con la candidatura de este defensor del libre mercado y exministro de Economía del gobierno Sarkozy. Para algunas personas, la compañía de Trogneux (de 63 años) a Macron (de 39), también refresca la imagen de este último al mostrarlo como una persona moderna, no convencional y honesta en la política francesa.



Su primer encuentro se remonta al colegio. Trogneux era profesora de literatura francesa en una escuela secundaria de Amiens, la ciudad natal de Macron. A los 16 años, el hoy candidato, aficionado al teatro y la literatura, se enamoró perdidamente de la docente. En ese tiempo, Trogneux estaba casada y tenía tres hijos pero se divorció.



Fue finalmente la afición por la literatura y las artes la que contribuyó a que los encuentros académicos fueran más frecuentes. “Escribir nos hizo reunirnos todos los viernes y desató una proximidad increíble”, explicó la profesora en un documental llamado ‘Macron, la estrategia meteoro’.

‘Me voy a casar contigo’



La familia de Macron, en un principio, no apoyaba tanto la relación. El padre de Emmanuel le había pedido a la profesora que se alejara de su hijo hasta que tuviera 18 años y, al mismo tiempo, le exigió al joven que debía terminar sus estudios de secundaria en el liceo Henry IV, del cual se graduó posteriormente con honores.



Pero antes de despedirse, Macron dejó una frase en la mente de Briggite: “No te vas a deshacer de mí. Voy a volver y me voy a casar contigo”. Y lo que prometió el candidato se hizo realidad gracias a varias llamadas telefónicas y encuentros con su enamorada. Muchos de ellos se dieron en el tiempo en que Macron aún estudiaba en la Escuela Nacional de Administración (ENA). “Poco a poco venció mi resistencia”, reconoció Trogneux en el libro ‘Emmanuel Macron, un joven perfecto’.

Trogneux besa a su marido y agradece la participación de los franceses en los momentos previos a la elección del 23 de mayo. Foto: Eric Feferberg / REUTERS

Y fue cuando en 2007, la pareja que rompe moldes se casó. Un video del matrimonio que publicó la televisión de Francia, mostró el momento en que Macron les agradece a los hijos de Trogneux por aceptarlo en la familia. "Tal vez no seamos una pareja del todo normal, un adjetivo que no me gusta mucho, pero somos una pareja real", indicó.



Actualmente, la pareja es protagonista de varias portadas de revistas de celebridades como Paris Match y en algunas apariciones han tenido que desmentir los rumores de supuesto homosexualismo de Macron, los cuales han esquivado con algo de humor. "Si comparte mi vida de la noche a la mañana, la única duda que ella podría tener es cómo me las ingenio. Tendría que estar en dos lugares al mismo tiempo".



Hace tres años, Emmanuel Macron era prácticamente un desconocido. Ahora, este exbanquero de negocios, que no se considera de derecha ni de izquierda, podría convertirse con 39 años en el presidente más joven de la historia de Francia. Gran parte del éxito se lo acredita a su muy particular relación amorosa.



ELTIEMPO.COM CON AFP