Brigitte Macron habla sobre su papel público en su primera entrevista

17 de agosto 2017 , 04:54 a.m.

Brigitte Macron, la popular esposa del presidente francés Emmanuel Macron, dijo que quiere asumir plenamente su rol público en su primera entrevista desde las elecciones de mayo, en la que también habla abiertamente de su relación.

En esta entrevista exclusiva con la revista Elle, la exprofesora de secundaria de 64 años asume sin complejos los 25 años de edad que le separan de su exalumno y esposo.



El plan de Emmanuel Macron de crear un estatuto oficial de Primera Dama ha levantado críticas entre una parte de los franceses, pero Brigitte Macron asegura que asumirá su rol público.



"Como todas aquellas que me precedieron, asumiré mi rol público, pero los franceses sabrán cuáles son los recursos puestos a mi disposición", dijo Brigitte Macron a Elle según extractos de la entrevista que será publicada el viernes.



En lugar de crear un cargo oficial de Primera Dama, la presidencia redactará una carta de transparencia que especificará las misiones y recursos con los que cuenta Brigitte Macron.



"Publicaremos mis citas y compromisos en la página web de la presidencia para que los franceses sepan exactamente lo que hago", dijo. "Lo importante es que todo esté muy claro".



En Francia no está definido oficialmente el marco de acción del cónyuge del jefe de Estado ni los recursos de los que dispone. No obstante, en la práctica, hace tiempo que cuentan con despacho, colaboradores y un servicio de protección dependientes del presupuesto del Elíseo.



La carta de transparencia, que será publicada en los próximos días, confirmaría la situación actual de Brigitte Macron, quien cuenta ya con tres colaboradores.



En la entrevista, Brigitte Macron habló también sobre su inusual historia de amor con su esposo, quien fue su alumno en un instituto de secundaria de Amiens (norte).

"Cuando leo cosas sobre nosotros, tengo la impresión de leer la historia de otras personas", dijo sobre el idilio que ha acaparado la atención de la prensa nacional e internacional.



Pero "nuestra historia es tan simple", añadió.



Pese a las complicaciones a las que tuvieron que hacer frente para estar juntos -la madre de tres hijos estaba casada cuando se enamoró de Macron - esta guapa rubia de ojos azules dijo que no lamenta nada.



"Si no hubiera tomado esa decisión, habría echado a perder mi vida", afirmó.



"El único defecto de Emmanuel Macron es que es más joven que yo", dijo en tono de broma.



AFP