El 'brexit' será una negocaición compleja

El Gobierno francés consideró este jueves que la negociación para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) será "compleja", aunque aseguró que la afronta con "espíritu constructivo", debido a los "profundos lazos" que unen a ambos países.

"Esta negociación inédita será compleja. Debido a sus lazos profundos y antiguos con el Reino Unido, Francia la abordará con espíritu constructivo, mostrándose también vigilante y con una fuerte determinación para contribuir igualmente al refuerzo de la UE", informó el Ejecutivo francés tras el Consejo de Ministros.



La declaración -presentada por el primer ministro francés, Bernard Cazenueve; el titular de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, y el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Harlem Désir- coincide con la conversación telefónica mantenida este jueves entre el presidente de Francia, François Hollande, y la jefa del Gobierno británico, Theresa May.

El ministro de exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, en rueda de prensa. Foto: AFP

En la nota, el Ejecutivo francés recordó que en la negociación del 'brexit' habrá que discutir en primer lugar las condiciones de salida del Reino Unido y solo después la nueva relación entre Londres y la UE.



"Francia estará vigilante para preservar y reforzar la cohesión de la UE y la protección de sus intereses en las áreas afectadas (...) Ningún Estado de fuera de la UE debe contar con las ventajas que tiene un Estado miembro", avisó el Gobierno francés, en alusión a los beneficios de pertenecer al mercado europeo interior de bienes, servicios, capitales y personas.

El presidente de Francia, Francois Hollande, aseguró en un comunicado de Reino unido no debe tener preferencias sobre algún Estado miembro de Unión Europea. Foto: AFP

La declaración también abordó otro asunto espinoso, el del pago a la UE de la cantidades a las que se comprometió Londres antes de la votación del 'brexit' en el referendo del 23 de junio pasado. Para el Ejecutivo de Hollande, Londres debe saldar esa deuda, que se estima en unos 60.000 millones de euros.

Londres niega chantaje a la UE con la seguridad

El gobierno británico quitó hierro este jueves a su amenaza de dejar de colaborar en temas de seguridad con la Unión Europea (UE) si no hay acuerdo comercial, al tiempo que dará el primer paso para desenredar sus leyes de las europeas. En una tribuna en siete diarios europeos, la primera ministra británica May lanzó un mensaje tranquilizador, expresando su deseo de mantener una "profunda y especial relación con toda la UE" tras el 'brexit'.

La primera ministra británica, Theresa May, escribió en el diario El País que espera que las negociaciones refuercen los valores europeos. Foto: EFE

"Estamos convencidos de que será posible llegar a un acuerdo en el plazo previsto, y además de un modo que refuerce los valores europeos que todos compartimos y que el mundo necesita", escribió May en el diario español El País. Sin embargo, en la carta que dirigió a la Unión Europea para dar inicio a la separación, May se refirió a la seguridad en 11 ocasiones.



"En términos de seguridad, un fracaso a la hora de alcanzar un acuerdo se traduciría en el debilitamiento de nuestra cooperación en la lucha contra el crimen y el terrorismo", escribió May. "No es una amenaza", dijo este jueves a la BBC el ministro británico del 'brexit', David Davis. "Es una constatación del hecho de que sería perjudicial para ambas partes que no lleguemos a un acuerdo. Es un argumento para lograr un acuerdo", añadió.

El ministro británico del 'brexit', David Davis, dijo que no alcanzar un acuerdo en materia de seguridad con la Unión Europea sería "perjudicial". Foto: Bloomberg

Guy Verhofstadt, referente del Parlamento Europeo para las negociaciones del

'brexit', no apreció las intenciones británicas. "La seguridad de todos los ciudadanos es un tema demasiado grave" para negociar, dijo.



"Trato de ser un caballero con las señoras, así que no uso, ni pienso, en la palabra 'chantaje'", añadió Verhofstadt. La ministra del Interior británica, Amber Rudd, insistió en que la seguridad tiene que ser también objeto de negociaciones. "Somos el mayor contribuyente a Europol. Si nos vamos de Europol, nos llevamos la información", dijo Rudd.

'La seguridad es algo muy serio'

También hubo críticas dentro del Reino Unido. "Somos el Reino Unido. No hacemos estas cosas. No amenazamos con ignorar atentados terroristas a cambio de libre comercio. No amenazamos vidas a cambio de acuerdos aduaneros", escribió en la red Twitter la portavoz de Interior de la oposición laborista, Yvette Cooper. No fue la única fricción.

No. We're Britain. We don't do this. We don't threaten to ignore terror attacks for free trade. We don't threaten lives for a customs deal pic.twitter.com/Q5eTwDgwqM — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) 29 de marzo de 2017

Merkel echó un jarro de agua fría a la pretension británica de negociar un acuerdo de libre comercio al mismo tiempo que el divorcio, como May pidió en su carta. "Antes habrá que clarificar en las negociaciones cómo desligar las estrechas imbricaciones" entre la UE y el Reino Unido, dijo Merkel.



El presidente francés François Hollande le dijo lo mismo a May en la conversación telefónica que mantuvieron este jueves, señaló el Elíseo, mientras Rajoy le recordó "la posición unitaria de la UE respecto a la negociación". "El 'brexit' no es el fin del mundo pero tenemos que convertirlo en el inicio de algo nuevo, más fuerte y mejor" para evitar la progresión del populismo, declaró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

La canciller alemana, Angela Merkel (foto), desestimó la propuesta de May de negociar nuevos acuerdos al mismo tiempo que se acuerda el divorcio entre el Reino Unido y la UE. Foto: EFE

La gran derogación

El Reino Unido, precisamente, empezará este jueves a afrontar esas imbricaciones mencionadas por Merkel, iniciando la tarea colosal de separar sus leyes de las europeas, tras 44 años de supremacía de la legislación y los tribunales europeos.



El gobierno publicará un libro blanco con las grandes líneas sobre la 'Gran Ley de Derogación' (Great Repeal Bill), que convertirá en leyes británicas todas las europeas, con la intención de que no haya un salto legislativo al vacío cuando el país abandone la UE.



A partir de la aprobación de ese instrumento, se irán examinando una a una todas esas leyes europeas para ir enmendándolas o derogándolas. Los planes del gobierno despiertan recelo entre la oposición, porque darán a los ministros, además de a los gobiernos regionales de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, la potestad, durante un breve periodo de tiempo, de cambiar esas leyes europeas, recurriendo a un mecanismo del año 1539 que usó Enrique VIII para legislar por proclamación, sin tener en cuenta al parlamento.

David Davis garantizó a los diputados que no habrá abusos y que todo se hará de modo que el "Parlamento esté satisfecho con lo adecuado del proceso".

Alemania augura que el 'brexit' dañará más al Reino Unido

El ministro alemán de Exteriores, Sigmar Gabriel, reconoció, por su parte, que el 'brexit' perjudicará a Alemania, pero estimó que "le hará más daño al Reino Unido", y abogó por unas negociaciones en las que no se dañen las relaciones entre los ciudadanos.



"Creo que al final el 'brexit' le hará más daño al Reino Unido, aunque a nosotros también va a perjudicarnos. Pero creo que todos tenemos interés en realizar las negociaciones de manera que al final no quede una relación turbia", manifestó en un discurso ante el Bundestag (cámara baja) después de que el miercoles Londres activó el artículo 50 del tratado para iniciar el proceso de salida de la UE.

El ministro de exteriores alemán, Sigmar Gabriel, dijo que espera, aunque el 'brexit' tendrá consecuencias para la UE, perjudicará más a Reino Unido. Foto: EFE

El titular de Exteriores advirtió de que, por buenos que sean los acuerdos a los que se llegue con el Reino Unido, no todo seguirá igual. "Por amplio que sea un acuerdo de libre comercio, no es lo mismo que el mercado común y no habrá rebaja británica. Las cuatro libertades son inseparables", dijo.



A su juicio, tampoco todo puede seguir igual para el resto de los socios comunitarios, que deben apostar por la construcción de una Europa más social, que vuelva a ser un proyecto de esperanza y haga frente a los populistas. "No nos engañemos. El 'brexit' obliga a los demás Estados de la UE a replantear su camino, no podemos seguir como si no hubiera pasado nada", dijo Gabriel.

Subrayó que la UE sigue siendo la región del mundo donde hay más libertad y más democracia, pero añadió que los problemas sociales y el desempleo juvenil minan su legitimidad y dan alas a los movimientos antieuropeístas. "No hay nada que mine tanto la legitimidad de la UE como el 40 % de paro juvenil que existe en algunos países del sur de Europa", dijo Gabriel antes de recordar que en muchas regiones obreras en el Reino Unido se votó mayoritariamente por el 'brexit'.



"Esa gente no votó por el 'brexit' porque creyera en la propaganda imbécil del UKIP y de otros, sino porque dejaron de creer que la UE era un proyecto que pudiera mejorar su situación", señaló. Para el jefe de la diplomacia alemana, "en momentos en que en parte de Londres la riqueza ha alcanzado dimensiones obscenas, muchos sectores de la sociedad británica están excluidos del bienestar".

En ese contexto, para el resto de Europa la lección del 'brexit' debe ser la búsqueda de una integración más social, que vuelva a ser un proyecto de esperanza. A su juicio, actualmente hay una luz de esperanza, ya que son los jóvenes los que defienden a Europa porque, dijo, "saben que en el futuro sólo podrán tener una voz en el mundo si es una voz europea".



EFE y AFP