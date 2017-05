El ‘brexit’, una ‘tragedia' a la que Europa ha contribuido

La decisión británica de abandonar la Unión Europea es “una tragedia” a la que Europa también ha contribuido, afirmó esta semana el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, durante un discurso en el Instituto Universitario Europeo de Florencia.

En su intervención, el ex primer ministro de Luxemburgo dejó clara la dificultad de las negociaciones futuras, después de su encuentro en Londres la semana pasada con la primera ministra británica, Theresa May.



Aunque Juncker utilizó un lenguaje conciliador y aceptó ciertas “debilidades” de la UE y sus posibles consecuencias sobre la salida del Reino Unido, dejó claro que en la negociación sobre el brexit no se debe olvidar algo importante: “No es la Unión Europea la que abandona Reino Unido, es Reino Unido el que abandona la Unión Europea, y esta diferencia de estatus se notará en los años futuros”.



AFP