‘Brexit’ podría afectar presupuesto de ayuda de la UE para Colombia

El brexit, la negociación de la salida británica de la Unión Europea (UE), podría afectar económicamente a Colombia. El fondo europeo para el posconflicto podría sufrir una disminución porque el Gobierno británico no se responsabilizará de su parte.

Los negociadores europeos y británicos cerraron este jueves en Bruselas la tercera ronda de negociaciones. No hay muchos avances y las posiciones están bloqueadas.



Londres, que deberá salir de la UE el 29 de marzo del 2019, arrastra los pies sobre las tres prioridades impuestas por Bruselas que deben ser pactadas antes de empezar a negociar el acuerdo que marcará la relación futura.



La UE quiere que los 3,2 millones de ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido conserven los mismos derechos que tienen hoy, que se acuerde qué se hará con la frontera terrestre entre Irlanda e Irlanda del Norte sin poner en peligro los acuerdos de paz que acabaron con el terrorismo y que Londres pague una ‘factura’ de salida.



En esa factura, la Comisión Europea incluye la parte británica en los presupuestos europeos actuales, que cubren el periodo 2014-2020, pero también compromisos financieros asumidos por la UE con terceros países y que están fuera de los presupuestos ordinarios del bloque.



En esas partidas se incluye el dinero para el Fondo Fiduciario para el Posconflicto en Colombia, aprobado el 12 de diciembre del año pasado, después del referendo del brexit y ya con la primera ministra Theresa May ejerciendo el mando del Gobierno británico.



El fondo, que no es en forma de préstamo, sino de donación y que todavía podría recibir aportaciones, tiene ahora mismo 95 millones de euros –Bruselas espera que llegue a 500 millones– y además de una pequeña partida del presupuesto comunitario, cuenta con fondos de 19 países de los 28 del bloque, entre ellos el Reino Unido.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO