Bolsa de Londres baja y la libra sube por elecciones anticipadas

18 de abril 2017 , 11:01 a.m.

a Bolsa de Londres baja hoy un 1,98 % y la libra esterlina se aprecia frente al dólar y el euro, después de que la primera ministra británica, Theresa May, haya anunciado la celebración de elecciones anticipadas para el 8 de junio próximo.



El índice principal londinense, el FTSE-100, caía 144,86 puntos, hasta los 7.182,73 enteros, a las 13.25 GMT, por la incertidumbre que estos comicios plantearán para la economía y las principales empresas del Reino Unido.

El selectivo de la "City" se veía perjudicado también por el ascenso de la libra, que, tras caer con anterioridad al anuncio de May, a posteriori recuperó terreno y subía un 1,18 % ante el dólar, hasta los 1,271 dólares, y un 0,74 % frente al euro, hasta los 1,189 euros.



"Aunque aún es pronto para juzgar, el anuncio de Theresa May ha dado impulso a la libra", según el jefe de análisis de mercados de Monex Europe, Ranko Berich. "La explicación es simple: los mercados ya habían dado por descontado un 'brexit' duro (sin acceso al mercado único) y ahora se introduce un ápice de duda", con mayores expectativas de un 'brexit' blando", que en principio beneficiaría a la economía, afirmó.



El FTSE-100 "se mueve en dirección contraria a la libra debido al grado de comercio internacional de las empresas del índice", señaló Manuel Ortiz-Olave, jefe de analistas de Monex Europe en España.



Según Laith Khalaf, de la firma británica de gestión de fondos Hargreaves Lansdown, "la libra ha sido la gran ganadora" a raíz del anuncio de la jefa del Ejecutivo, que semanas atrás había asegurado que en ningún caso convocaría elecciones anticipadas.



"Los mercados de divisas apuestan por que el actual Gobierno obtenga una mayoría aún mayor que la que tiene ahora", lo que en teoría le permitiría eludir la presión del sector más derechista y pro-"brexit" de los conservadores, indicó.



Khalaf explicó que el avance de la libra esterlina "añade por otro lado presión al mercado de valores, que ya sufría los efectos del retroceso del sector de materias primas por la caída del precio de los metales". Entre los principales descensos en la Bolsa de Londres estaban hoy los de algunas mineras, como BHP Billiton que perdía un 4,69 %, Anglo American (-3,89 %) y Glencore (-3,75 %).



También bajaban petroleras como BP, un 3,33 %. May presentará mañana una moción ante el Parlamento para celebrar elecciones el 8 de junio, en lugar de en 2020 como estaba previsto, que se estima que sea aprobada con los votos de la mayoría conservadora y de la oposición laborista.



La líder "tory", que sucedió a David Cameron el pasado julio sin pasar por las urnas tras la victoria del "brexit" en el referéndum del 23 de junio, argumenta que el Reino Unido debe contar con "un liderazgo estable" de cara a las negociaciones con Bruselas para la salida del país de la Unión Europea.



EFE