Banda terrorista Eta disuelve sus estructuras

La banda terrorista Eta, que durante casi 60 años buscó la independencia del País Vasco de España y Francia mediante el terror, cerrará definitivamente sus actividades este jueves en un acto en el sur de Francia.

Este miércoles se conoció una carta que había enviado en abril a instituciones y dirigentes públicos en la que aseguraba que su disolución es “definitiva y concluyente”.



El texto, con fecha del 16 de abril, asegura que termina su “ciclo histórico” y por eso “ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política”.



Señala también que se trata de la conclusión de “un proceso iniciado en 2010, con la intención de abrir un nuevo ciclo político en Euskal Herria” (la zona a la que aspiraba independizar) y que constituye un “esfuerzo por conseguir dar a la época de confrontación armada un final ordenado, racional y constructivo”.



En todo caso, la banda insiste en que su final no significa que termine el problema entre el País Vasco y España y Francia. “El conflicto no comenzó con Eta y no termina con el final del recorrido de Eta”, precisa.



La reacción del Gobierno central fue rápida. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, señaló este miércoles que sus integrantes “deberán pagar por sus culpas”, y “no habrá ningún tipo de impunidad” para ellos.



De acuerdo con el ministro, Eta “miente una vez más y vuelve a pretender confundir a la sociedad”, dado que no se disuelve por voluntad propia, sino que “ha sido derrotada por las fuerzas de seguridad, el Estado de derecho, la sociedad española y la judicatura”.

Sigue la persecución

“Antes y después de este comunicado, serán perseguidos allá donde se encuentren”, aseguró Zoido, para quien lo único que pueden hacer los integrantes de la banda es “colaborar para que los crímenes que quedan por esclarecer sean esclarecidos”, y “no basta con que se arrepientan”. Serán perseguidos, aseguró, para “recuperar la memoria de las víctimas del terrorismo”.



Durante su actividad terrorista, Eta mató a cerca de 900 personas, dejó miles de heridos y múltiples secuestros. El 21 de abril pasado, el grupo difundió otro mensaje en el que pedía perdón a una parte de las víctimas por el “sufrimiento desmedido”, que fue “consecuencia de su lucha”.



El anuncio de su desmantelamiento también suscitó reacciones de otros dirigentes políticos. “Los demócratas españoles hemos derrotado juntos a los etarras, pero más de 300 familias destrozadas aún esperan que los asesinos paguen por ello”, lanzó en un trino Albert Rivera, líder de Ciudadanos.



Además, Rivera firmó una iniciativa promovida por un grupo de intelectuales, bajo el lema ‘Por un fin de Eta sin impunidad’, esta se impulsa mediante change.org desde el 8 de abril de 2017, dos días antes de que la banda entregara sus armas, y lleva casi 50 mil firmas recogidas.



Para el secretario de Organización del Psoe, José Luis Ábalos, los miembros de la banda “siguen equivocados” al “hablar de un supuesto conflicto a dos bandos”, puesto que se trata de “una organización criminal”.

La organización terrorista separatista vasca ETA ha ocasionado cerca de 900 muertos y miles de heridos por sus acciones terroristas que han sido objeto de rechazo. Foto: AFP

El viernes se llevará a cabo un acto en Cambo-les-Bains, sur del País Vasco francés, para formalizar la desaparición de Eta. Contará con la participación del Grupo Internacional de Contacto, una organización coordinada por el abogado sudafricano Brian Currin, en la cual participan el exsecretario general de Interpol Raymond Kendall y el profesor israelí Alberto Specktorowski.



Juanita Samper Ospina

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid