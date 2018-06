Vuelo que cubría ruta Madrid - Bogotá aterriza en las islas Azores

Los pasajeros del vuelo 047 de Avianca que cubría la ruta Madrid - Bogotá el sábado pasaron el susto de sus vidas cuando el avión en el que viajaban aterrizó en una pequeña isla del archipiélago de los Azores, en aguas de Portugal. El capitán del vuelo tomó la decisión de aterrizar preventivamente ante la indicación de alerta en uno de los sistemas de electricidad del avión.

Uno de los pasajeros, que prefirió no revelar su nombre, le cedió a EL TIEMPO el video del momento cuando el avión descarga el combustible en pleno vuelo, previo al descenso a la isla de Santa María.



La situación, dijo el pasajero, fue un "caos", pero "controlado". El aeropuerto en el que aterrizaron, dijo, es más pequeño que "el aeropuerto de Perales (en Ibagué) No sé cómo pudo aterrizar el avión".



Al aterrizar los esperaban ambulancias y miembros de organismos de emergencia que, por fortuna, no tuvieron que actuar.

"El piloto descargó el combustible de las alas para aligerar peso y aterrizó con lo justo. Gran aplauso. Y estamos acá esperando otro avión que envíen desde Madrid a por nosotros", relató el pasajero, quien percibió, también, a los pobladores de la isla asustados por la situación.



Los pasajeros, muchos de ellos colombianos, habían salido a las 2:30 p.m. del sábado desde Madrid. Cuando el avión tocó la tierra aplaudieron.



En un comunicado emitido al mediodía de este domingo, Avianca informó que el aterrizaje se realizó "como medida preventiva" para "que el avión fuera revisado antes de seguir su ruta hacia el Aeropuerto El Dorado, esto ante la indicación de alerta en uno de los sistemas de electricidad".



"La seguridad de los clientes y de los tripulantes es una prioridad, por lo que en tanto el avión fue revisado, los 250 pasajeros a bordo fueron trasladados a hoteles de la ciudad donde pasaron la noche y saldrán hacia Bogotá hoy 24 de junio a las 13:30 (hora estimada) hora Colombia en otro avión de la compañía", añadió Avianca.



Sobre la decisión de liberar el combustible, la compañía anotó que "al llegar a un aeropuerto que no es el inicialmente planeado para aterrizar, el avión aún cuenta con alta carga de combustible, lo que hace necesario alivianar peso para poder aterrizar con una velocidad adecuada y de manera segura (...) Esta es una maniobra que está prevista para estos casos y diseñada por los fabricantes del avión".



