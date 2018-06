Avión de Avianca aterriza de emergencia en las islas Azores

24 de junio 2018 , 11:27 a.m.

Los pasajeros del vuelo 047 de Avianca que cubría la ruta Madrid - Bogotá el sábado pasaron el susto de sus vidas cuando el avión en el que viajaban tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una pequeña isla del archipiélago de los Azores, en aguas de Portugal.

Uno de los pasajeros, que prefirió no revelar su nombre, le cedió a EL TIEMPO el video del momento cuando el avión descarga el combustible en pleno vuelo, previo al descenso a la isla de Santa María.



La situación, dijo el pasajero, fue un "caos", pero "controlado". El aeropuerto en el que aterrizaron, dijo, es más pequeño que "el aeropuerto de Perales (en Ibagué) No sé cómo pudo aterrizar el avión".



Al aterrizar los esperaban ambulancias y miembros de organismos de emergencia que, por fortuna, no tuvieron que actuar.

"El piloto descargó el combustible de las alas para aligerar peso y aterrizó con lo justo. Gran aplauso. Y estamos acá esperando otro avión que envíen desde Madrid a por nosotros", relató el pasajero, quien percibió, también, a los pobladores de la isla asustados por la situación.



Los pasajeros, muchos de ellos colombianos, habían salido a las 2:30 p.m. del sábado desde Madrid. Cuando el avión tocó la tierra aplaudieron.



Aunque aún no se conoce información oficial de esta emergencia desde Bogotá, en Santa María los pasajeros, que pasaron la noche apretujados en el pequeño hotel de la isla, con dificultades para comunicarse, comentan que el avión habría tenido un problema técnico en el funcionamiento eléctrico.



