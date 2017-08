Gobierno catalán no creyó advertencia de posible ataque en Barcelona

31 de agosto 2017 , 10:04 a.m.

El gobierno regional de Cataluña reconoció este jueves que recibió un aviso de un posible atentado inminente en Las Ramblas de Barcelona, aunque aseguró que las fuerzas de seguridad no le dieron credibilidad.



Las autoridades catalanas negaron que el aviso procediera de la agencia de inteligencia estadounidense CIA, tal y como informó el diario 'El Periódico de Cataluña', en un reporte que fue calificado como un "montaje".

"No revelaremos las fuentes, pero no fue ni la CIA ni el centro antiterrorista de Estados Unidos", dijo el jefe de los Mossos d'Esquadra -la policía regional catalana-, Josep Lluis Trapero, en una rueda de prensa celebrada en Barcelona.



El consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, igualmente presente en la comparecencia pública, afirmó que diariamente se reciben cientos de avisos de posibles ataques contra lugares de gran afluencia, y que no le dieron importancia dada la "baja credibilidad".



Asimismo, añadieron que hubo dos mesas de evaluación de amenazas en Madrid el 25 de mayo y el 8 de junio en la que ni la policía regional ni la española dieron fiabilidad al aviso.

El documento al que tuvo acceso 'El Periódico' aseguró que los servicios de inteligencia de Estados Unidos contactaron a los Mossos en mayo para transmitirles que tenían indicios que apuntaban a que el Estado Islámico planeaba atentar este verano boreal en "zonas turísticas muy concurridas" de Barcelona, y "específicamente en la Rambla".



Según el reporte, el Centro Nacional de Antiterrorismo de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés) envió una nota el 25 de mayo a los Mossos, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con la alerta sobre Barcelona.



El diario catalán dijo que tuvo conocimiento de esta alerta a principios de junio y que "la información fue cotejada con dos fuentes absolutamente fiables del Govern" de Cataluña.

Según el rotativo, en aquel momento, los mandos policiales estaban a la espera de recibir nuevos datos y no descartaban ampliar las medidas de seguridad en la céntrica y concurrida avenida.



El texto no es el original sino una transcripción, reconoció el director del diario, Enric Hernández, lo que explicaría algunas faltas de ortografía en inglés. "El documento es un montaje", aseguró Forn. "El aviso de un posible atentado en verano en puntos como Las Ramblas nos llega de otras fuentes", añadió.

Vista de la farola central al inicio de la Rambla de Barcelona, que recupera la normalidad luego de los atentados ocurridos en Cataluña el pasado día 17. Foto: Efe

Un segundo medio, la radio Cadena SER citó este jueves "fuentes de la lucha antiterrorista", según las cuales el documento divulgado por 'El Periódico' sería auténtico.



El 17 de agosto, un joven marroquí residente en España condujo a toda velocidad una camioneta por el turístico paseo de Las Ramblas, atropellando a los viandantes y provocando 14 muertos y más de 120 heridos.



En total, él y sus cómplices de una célula yihadista provocaron 16 muertos en

Barcelona y en Cambrils, una turística ciudad balnearia en Cataluña (noreste de España), en un doble ataque reivindicado por el Estado Islámico.