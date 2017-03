Autor del ataque de Londres nació en el Reino Unido

23 de marzo 2017 , 07:23 a.m.

El hombre que perpetró un ataque cerca del Parlamento de Londres nació en Reino Unido y era conocido por los servicios de inteligencia, dijo este jueves la primera ministra británica, Theresa

May.



"Lo que puedo confirmar es que el hombre nació en Reino Unido y que hace algunos años fue investigado por el MI5 en relación a sospechas sobre extremismo violento", aseguró May en una comparecencia en la Cámara de los Comunes.



"Era un personaje periférico", agregó la primera ministra. "El caso es antiguo, él no era parte del escenario actual de inteligencia".

May añadió que este fue un "ataque contra todas las personas libres" y que el Reino Unido "no tiene miedo".

La jefa del Gobierno agregó que el atacante, cuya identidad no facilitó, actuó solo y que "no hay razones para pensar" que se hayan planificado más atentados contra la población.



Informó de que entre los heridos hay 12 británicos, tres niños franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, dos griegos, un alemán, un polaco, un irlandés, un chino, un italiano y un estadounidense.



"Nos reunimos aquí en el más antiguo de todos los parlamentos porque sabemos que la democracia y los valores que conlleva siempre van a prevalecer", agregó.



"Estos valores, libertad de expresión, libertad, derechos humanos, el imperio de la ley, están encarnados aquí, en este lugar, pero son compartidos por gente libre de todo el mundo", añadió.

"Este ha sido un ataque -resaltó- contra gente libre de todas partes y, en nombre del pueblo británico, quisiera dar las gracias a nuestros amigos y aliados en todo el mundo que han dejado claro que están con nosotros en este momento", dijo.



Antes, el ministro británico de Defensa, Michael Fallon, dijo que el Gobierno y las fuerzas de seguridad trabajan sobre la base de que el atentado está "ligado al terrorismo islamista".



En el ataque, el agresor lanzó su automóvil contra los peatones que caminaban por el puente de Westminster, se estrelló después contra la verja que rodea el Parlamento y recibió varios disparos tras acuchillar a uno de los policías que custodiaban el edificio.



REUTERS