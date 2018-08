Automóvil embistió las barreras de seguridad del parlamento británico

Este martes, un automóvil embistió las barreras de seguridad frente al Parlamento británico en Londres y dejó a varias personas heridas.

En un comunicado divulgado, las autoridades indicaron que sobre las 07.37 (hora local), un auto arrolló a varios ciclistas y peatones antes de chocar contra las barreras de seguridad ante las Casas del Parlamento (Westminster).



El hombre que manejaba el vehículo, cuya identidad no ha sido facilitada, es un joven de unos veinte años y está retenido bajo la sospecha de actos terroristas, precisó Scotland Yard.



Luego de que el auto chocara contra las barreras de seguridad, los policías rodearon el automóvil color plata y encañonaron al conductor mientras salía de su vehículo, según imágenes divulgadas en Twitter.



Otros videos muestran a la policía controlando al conductor, vestido con jean y una chaqueta negra, esposado mientras los accesos al Parlamento eran cerrados.



"Él ha sido arrestado bajo la sospecha de delitos de terrorismo. No había nadie más en el vehículo, que permanece en el lugar y es registrado. En este momento no se ha recuperado ningún arma", reza la nota de la fuerza del orden. Por el momento "abordamos esto como un incidente terrorista y el Comando Antiterrorista de la Met (Policía Metropolitana de Londres) encabeza la investigación", añade.

Varias personas resultaron heridas, entre ellas dos que fueron hospitalizadas, aunque ninguna en estado grave, según la Policía.



La estación londinense de Westminster, próxima al Parlamento, ha sido cerrada por esta alerta de seguridad, mientras que se ha prohibido al tráfico en una amplia zona del área gubernamental, donde está la residencia oficial de Downing Street y los principales ministerios británicos.



El Reino Unido fue sacudido en 2017 por una ola de atentados, de los cuales cuatro fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico, que dejaron en total 36 muertos y 200 heridos. Uno de esos ataques ocurrió en marzo en el puente de Westminster y delante del Parlamento, hecho por el cual dicho lugar está rodeado por unas barreras de acero y hormigón.



AFP Y EFE