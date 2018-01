Aunque los niveles del Sena bajaron, sigue la alerta por inundaciones

El nivel del río Sena se estabilizó este lunes a su paso por París, después de que su aumento de caudal en los últimos días perturbó los transportes públicos y amenazó los principales puntos turísticos de la ciudad, mientras en la región parisina la subida de las aguas dejó al menos 1.500 evacuados y a otros tantos hogares sin luz.

En el más reciente informe, la Prefectura (delegación del gobierno) de la región parisina Îlhe de France informó que el caudal del Sena “se había estabilizado” en torno a los 5,85 metros, medida todavía lejana de los 6,10 metros de 2016 —cuando las aguas provocaron la muerte de dos personas y daños por valor de 1.000 millones de euros—, al igual que de los 8,62 metros registrados en 1910.



El Ejecutivo pronosticó “una lenta” disminución del nivel de las aguas a partir de este martes, que llevará el caudal a los 5,5 metros “hasta mañana”. No obstante, la alerta naranja —la segunda más grave en una escala de cuatros— aún sigue vigente en París y otros siete departamentos franceses debido a la “excepcional” cantidad de lluvia registrada en diciembre de 2017 y enero de 2018.



Según el organismo gubernamental que controla las crecidas de los ríos (Vigicrue), esta alerta se debe a la posibilidad de que se produzcan “importantes inundaciones” que puedan causar cortes en la electricidad y perturbaciones en los transportes. En la capital francesa no se han registrado víctimas o evacuados, pero sí se han constatado trastornos en los concurridos transportes públicos de la ciudad.



La línea C del tren urbano y siete estaciones del metro próximas al Sena han tenido que cerrar. También se mantendrá cerrado el tráfico fluvial del río durante varios días, puesto que el nivel elevado de las aguas impide que se pueda pasar por debajo de los puentes.



No obstante, Vigicrue avisó que el descenso del caudal del Sena “es susceptible de ralentizarse” o, “incluso, de sufrir una ligera subida” debido a las precipitaciones que se esperan.



A pesar de la alerta decretada, ha sido en la cuenca baja del Sena, en la región parisina de Îlhe de France, donde el aumento del caudal ha tenido mayores impactos.



Al menos 1.500 hogares, unos 6,2 millones de parisinos, han resultado afectados y otros tantos han tenido que ser evacuados. Hasta Champagne-sur-Seine, una media hora al sureste de París, se ha desplazado el ministro de Ecología, Nicolas Hulot, quien visitó el puesto de mando de los bomberos de la localidad. “El presidente (Emmanuel Macron) me pidió que traslade un mensaje de amistad, fraternidad y solidaridad” a los damnificados, dijo Hulot, el número tres del gobierno de Macron.



El funcionario asumió también que a su Ejecutivo le gustaría “hacer más” de lo que está a su alcance para atenuar las consecuencias de las inundaciones.



En la cuenca del Marne, afluente del Sena, las autoridades están también en alerta naranja, en localidades como Gournay-sur-Marne (este) y Chalifert y Meaux (noreste).

En esas tres localidades se han batido los récords de caudal de 2001, considerado un año de referencia por los meteorólogos.



A las autoridades sanitarias les preocupa además la aparición de ratas, las cuales han proliferado en las calles. Aunque la razón es lógica, pues tras la subida del río se inunda el hábitat de estos roedores y salen a buscar espacios secos como jardines y calles, el gobierno planea invertir un millón de euros en trampas y veneno para poner freno a esta emergencia.



No muy lejos de la torre Eiffel, los barcos turísticos están anclados tras la prohibición de navegar. Las orillas del Sena, frecuentadas por peatones y ciclistas, así como los muelles, que les sirven a algunos para ingresar a restaurantes flotantes, están bajo agua y apenas sobresalen señalizaciones, una estructura de algún juego infantil o basureros a la deriva.

