UE y Reino Unido: aumentan diferencias por el 'brexit'

La Comisión Europea (CE) confirmó este miércoles las prioridades de los Veintisiete en la primera fase de las negociaciones sobre el "brexit", unas discusiones que Bruselas augura "difíciles" por las diferencias entre las partes.



El Ejecutivo comunitario adoptó su recomendación para la apertura de las negociaciones con el Reino Unido, sobre la base de las orientaciones políticas que dieron los líderes europeos el pasado sábado en una cumbre extraordinaria.

Bruselas dejó claro que la primera fase negociadora, destinada a resolver el "divorcio" entre las partes, se debe centrar en la protección de los derechos de los ciudadanos (tanto europeos en el Reino Unido como británicos en la Unión Europea), en el acuerdo financiero y en evitar una frontera exterior entre Irlanda del Norte e Irlanda.



El negociador de la CE sobre el "brexit", el francés Michel Barnier, dijo que la UE espera que de aquí a los últimos meses del año exista "suficiente progreso" en esos puntos para poder comenzar la segunda fase de las conversaciones, en torno a la futura relación.



La CE dio este miércoles así un paso más hacia el inicio formal de las negociaciones entre las partes, que comenzarán tras las elecciones británicas del 8 de junio, sobre mediados de ese mes, según precisó el Ejecutivo comunitario.



Barnier no quiso entrar en el supuesto "desencuentro" que se produjo el pasado miércoles en Londres en la cena que junto con el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, mantuvieron con la primera ministra británica, Theresa May.



Sin embargo, reconoció que "las posiciones (de las partes) son diferentes, a veces muy diferentes", algo que aseguró que "no sorprende a nadie", pero consideró que por ese motivo "hay que empezar las negociaciones lo antes posible".

Puntos de debate

Barnier insistió en que la factura que los británicos deberán abonar por salir de la UE "no es un castigo ni un impuesto", sino que obedece a la necesidad de que Londres cumpla con los compromisos que ha adquirido.



"Abandonar la Unión no es una cifra, no es un precio a pagar, es una retirada ordenada con cuentas que aclarar", recalcó Barnier, que advirtió de que "no respetar las cuentas es una situación que podría explotar", y mencionó los "problemas políticos y jurídicos" que derivarían de la interrupción de proyectos y programas en cuya financiación participa el Reino Unido.



Por otra parte, no quiso especular sobre el coste exacto de la factura que deberá pagar Londres, que según el periódico económico 'Financial Times' podría ascender a 100.000 millones de euros.



No obstante, insistió en que habrá que hacer los cálculos sobre la base de una metodología que previamente las partes tendrán que acordar. Barnier reconoció asimismo que el "brexit" tendrá un gran impacto y criticó que algunos "creen la ilusión" de que no va a ser así.



El negociador enfatizó que la primera prioridad será la protección de los derechos de los 3,2 millones de europeos que residen en el Reino Unido y de los 1,2 millones de británicos que están en la UE.



En ese contexto, explicó que habrá que garantizar en particular los derechos de residencia, trabajo, el acceso a la seguridad social y a los sistemas de atención sanitaria, así como el reconocimiento de los diplomas y otras cualificaciones.



Esos derechos, según la CE, se deberían proteger "durante toda la vida de la persona afectada".



También se deberán garantizar los derechos que correspondan a las ciudadanos que hayan vivido o residido en el pasado en ambas zonas, según la Comisión. El Consejo (países de la UE) debería adoptar las directivas negociadoras que liderará Barnier en una reunión de ministros el próximo 22 de mayo.

Un tema que preocupa a la Unión Europea y a muchos en el Reino Unido es la salida de la isla del mercado único. Analistas coinciden en que la primera ministra Theresa May busca con esa medida controlar la inmigración, pero hay otros elementos en juego como por ejemplo cortar los lazos con las instituciones europeas.



En líneas generales, el mercado único europeo garantiza un comercio sin barreras entre Reino Unido y el resto de países del bloque.

Polémica deuda

Sobre el reconocimiento de la deuda que por unos 100.000 millones de euros tiene el Reino Unido, el ministro que supervisa el 'brexit', David Davis dijo que Londres no pagará dicha cifra para abandonar la Unión Europea.



Tras citar su propio análisis de nuevas demandas más estrictas que según dijo impulsaban Francia y Alemania, el periódico sostuvo que 100.000 millones de euros era una cifra en términos brutos. "No pagaremos 100.000 millones. Lo que tenemos que hacer es discutir en detalle cuáles son los derechos y las obligaciones", dijo Davis al canal de televisión británico ITV.



El ministro añadió que el Gobierno británico no había visto ninguna cifra por parte de la UE respecto a la presunta factura de su salida.



El 'Financial Times' dijo que después de peticiones de los estados miembros, los negociadores de la UE habían revisado los cálculos iniciales para maximizar las responsabilidades que se exigirían a Reino Unido, incluyendo pagos agrícolas post-

Brexit y gastos administrativos de la UE en 2019 y 2020.

Una mala decisión, según las encuestas

Pero a casi un año del referendo del Reino Unido, en el que la mayoría de quienes votaron eligieron salirse de la Unión Europea, hoy las cosas parecen haber cambiado de tono, a decir de las encuestas.



Este miércoles se conoció que la mayoría de los británicos lamenta por primera vez el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016 a favor de salir de la Unión Europea (UE), indica un sondeo YouGov publicado por el diario 'The Times'.



A la pregunta "¿Piensa que el Reino Unido tuvo razón o se equivocó al votar dejar la UE?" un 45% de las personas interrogadas dice lamentar el Brexit. Otro 43% lo aprueba y un 12% está indeciso.



La encuesta fue hecha el martes y el miércoles con una muestra de 1.590 adultos. "Es la primera vez que una mayoría dice que el referéndum terminó con un mal resultado" subraya 'The Times' estimando que la cuestión "aún divide al país".



El sondeo indica además que 85% de las personas que votaron por dejar la UE siguen satisfechas con su elección, mientras que 89% de los proeuropeos piensa aún hoy que el referéndum debería haber terminado con un resultado diferente.

En cuanto a las consecuencias económicas, 39% de los sondeados creen que el

Reino Unido fuera de la UE tendrá una situación "peor" que dentro de la UE. El 28% cree por el contrario que las finanzas del país mejorarán.



El 36% de los británicos piensa que su país tendrá menos influencia en el mundo tras el Brexit mientras que 19% cree que tendrá más influencia. En el referéndum del 23 de junio el 52% de los electores británicos se pronunciaron a favor de que el país deje la Unión Europea.



Nueve meses después de la consulta, la primera ministra conservadora Theresa May activó el 29 de marzo el proceso de divorcio con la UE, que necesitará dos años de negociaciones entre Londres y sus socios.



Casi un año después del referéndum, el Brexit sigue en el centro de la vida política del Reino Unido y será uno de los principales temas de la campaña electoral en las legislativas anticipadas del 8 de junio.



May convocó elecciones para intentar afianzar su mayoría durante la negociación con la UE.



