Turquía es blanco del terrorismo por su lucha contra kurdos y EI

La lucha que el gobierno de Turquía adelanta contra el grupo yihadista Estado Islámico en la vecina Siria, así como el combate a las milicias kurdas en su propio país, la ha puesto como objetivo de esos grupos, que han ocasionado cientos de muertos en el último año en atentados con bombas y ataques de pistoleros.

En la noche del 31 de diciembre, de nuevo el terrorismo golpeó a ese país, en el club nocturno más famoso y exclusivo de Estambul, con un saldo de 39 muertos, 16 de ellos extranjeros, y 69 heridos.

Las autoridades turcas buscaban anoche al hombre que abrió fuego contra cientos de personas que celebraban el Año Nuevo y que luego huyó al aprovechar el caos.

El ataque marca un sangriento inicio de año en Turquía, tras un 2016 en el que el país se vio sacudido por numerosos atentados y un golpe de Estado fallido. El atacante empezó a disparar a la 1:15 de la madrugada del domingo (hora local) en el famoso y exclusivo club Reina, situado a orillas del Bósforo, donde 700 u 800 personas festejaban el Año Nuevo.

La televisión NTV afirmó que el atacante había disparado entre 120 y 180 veces durante unos siete minutos y sembró el pánico, lo cual hizo que incluso algunas personas se lanzaran a las gélidas aguas del estrecho para escapar a la matanza.

El primer ministro turco, Binali Yildirim, explicó que el agresor dejó el arma en el lugar de la masacre y “aprovechó la anarquía” del momento para escaparse.

“Las operaciones de búsqueda del terrorista están todavía en curso. Espero que sea capturado rápidamente”, declaró el ministro del Interior, Suleyman Soylu, que habló de “atentado terrorista”.

Según las autoridades, la matanza aún no había sido reivindicada y el Gobierno no la había achacado a ningún grupo en particular.

El domingo en la noche, los responsables turcos tampoco precisaron las nacionalidades de las víctimas extranjeras. Habría al menos un ciudadano belgo–turco, una franco-tunecina, una israelí, tres jordanos, dos tunecinos, tres libaneses, varios saudíes, un libio, dos indios y varios marroquíes, de acuerdo con las respectivas autoridades nacionales.

Los hechos

Antes de entrar y de abrir fuego en el club nocturno, muy frecuentado por extranjeros, el asaltante asesinó a un policía y a un civil que se encontraban delante de la discoteca, precisó el gobernador de la ciudad, Vasip Sahin.

“Habíamos venido para pasar un buen rato, pero todo se transformó en caos, en una noche de terror”, explicó Maximilien, un turista italiano que hacía la cola en la entrada cuando llegó el agresor. El futbolista Sefa Boydas, otro de los asistentes a la fiesta, contó que, conforme avanzaba para escapar de la pesadilla, “las personas se pisoteaban las unas a las otras”.

El presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que este atentado busca “destruir la moral del país y sembrar el caos tomando deliberadamente por blanco la paz de la nación y los civiles con estos ataques de odio (...). Turquía está determinada a seguir luchando hasta el final contra el terrorismo”, añadió el mandatario turco.

Este país europeo ha sido objeto de varios ataques vinculados con la rebelión separatista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) o atribuidos al grupo yihadista Estado Islámico (EI), que han golpeado especialmente a Estambul y Ankara.

La agencia de noticias Firat, cercana al PKK, citó a su líder, Murat Karayilan, diciendo que ninguna fuerza kurda estaba implicada en el ataque.

El ataque de Nochevieja en Estambul es el último episodio de una larga lista de atentados que han sacudido a Turquía desde hace un año, con la reanudación del conflicto kurdo y los combates en la vecina Siria. Estos atentados fueron atribuidos o al grupo yihadista Estado Islámico (EI) o al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sus ramificaciones, como las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), a las que Ankara atribuye la intención de crear un Estado independiente en el norte de Siria.

Solo unas pocas horas antes del ataque al club nocturno, la policía turca había detenido en Ankara a ocho supuestos integrantes del EI por sospechas de que preparaban un atentado.

Todavía está reciente el asesinato a tiros del embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, el pasado 19 de diciembre, cuando inauguraba una exposición fotográfica en Ankara.

Colombia y varios países, solidarizados con Ankara

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, condenó el atentado terrorista perpetrado poco después de la llegada del nuevo año en una discoteca de la ciudad turca de Estambul, que dejó al menos 39 muertos y 69 heridos. “Condeno acto de terrorismo perpetrado en Estambul en Año Nuevo. Solidaridad con pueblo turco y familias de inocentes que perdieron la vida”, afirmó el mandatario colombiano en su cuenta de la red social Twitter.

El ataque también suscitó una ola de reacciones de indignación en el mundo. Washington, Moscú, Londres, París, Roma, Madrid y Berlín, entre otras capitales, así como el papa Francisco, lo condenaron con firmeza.

Redacción internacional *

* Con Efe y AFP