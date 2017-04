París vuelve a ser víctima de terrorismo con ataque en Campos Elíseos

A escasas 72 horas de la primera vuelta de las presidenciales en Francia, un ataque terrorista en los Campos Elíseos, reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI), dejó el jueves un policía muerto y otros dos heridos.



Los hechos ocurrieron poco antes de las 9 de la noche en el 102 de los Campos Elíseos, a un centenar de metros del consulado de Colombia, situado en la calle Berri.

El presunto terrorista salió de un vehículo y disparó con un arma automática contra policías que se desplazaban a pie. El atacante escapó corriendo y alcanzó a herir a otros dos oficiales. Después fue abatido por otros miembros de la fuerza pública que salieron de una patrulla.



Según testigos, hubo una breve pero intensa ráfaga de disparos. Otra fuente afirmó que el arma utilizada por el pistolero era un fusil Kalashnikov.



El presidente de Francia, François Hollande, afirmó pocas horas después del ataque que “las pistas que conducen la investigación son de orden terrorista”, y la fiscalía antiterrorista anunció la apertura de una investigación.



El tiroteo desató una ola de pánico en los Campos Elíseos, una zona comercial de París muy apreciada por los turistas. De hecho, uno de ellos resultó levemente herido. Durante el incidente, decenas de personas se refugiaron en los baños de restaurantes y hoteles, al tiempo que las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de seguridad mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.



Las calles de esa parte de París, acostumbradas al agite de los clientes con paquetes de tiendas de lujo, se transformaron en zona de operaciones de los grupos especiales de intervención, que ordenaban a gritos evacuar el lugar como si un nuevo tiroteo estuviera a punto de estallar. Incluso, se llegó a sospechar de la presencia de un segundo agresor.



Ante la situación, que volvió a prender las alarmas, Hollande anuló un viaje que tenía previsto a Bretaña, al oeste del país, y anunció que este viernes en la mañana se celebraría un consejo de defensa. También declaró que se rendiría un homenaje nacional al policía asesinado y afirmó que los servicios de seguridad mantendrán una “vigilancia absoluta” para garantizar la seguridad el domingo, día de las elecciones presidenciales.

El tiroteo desató una ola de pánico en los Campos Elíseos, una zona comercial de París muy apreciada por los turistas FACEBOOK

TWITTER

No obstante esta declaración, el candidato de la derecha, François Fillon, y la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, decidieron anular su actos de campaña de este viernes. Fillon fue incluso más lejos, pues afirmó que “en el contexto actual, no hay razón para proseguir la campaña”. También agregó: “Debemos expresar nuestra solidaridad con los policías y la población francesa, que está cada vez más inquieta”.



Las autoridades establecieron la identidad del agresor, pero no la revelaron. Sin embargo, se sabe que el autor del ataque ya era objeto de una investigación de la fiscalía antiterrorista.



Según un comunicado del Estado Islámico, se trataría de un belga. En su carro fue hallado un documento de identidad, lo que permitió allanar su residencia en las afueras de París, en el departamento de Seine-et-Marne.

Los medios locales informaron que el hombre había sido condenado en el 2005 a 15 años de cárcel por tres intentos de asesinato voluntario, dos de ellos contra policías.



El ataque en los Campos Elíseos ocurrió mientras por la televisión se transmitía el último debate de los 11 candidatos a la elección presidencial. Aunque durante varios minutos las informaciones sobre el atentado se difundieron por la red social Twitter, no se dijo nada en televisión mientras los candidatos hablaban.



De hecho, el primero en referirse a los hechos fue el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien afirmó que el tiroteo en París parecía un “ataque terrorista” y dio “su pésame al pueblo de Francia”.



Por su parte, el candidato liberal centrista, Emmanuelle Macron, fue el primer candidato en mencionar el incidente terrorista. Macron, favorito para ganar la primera vuelta, expresó su solidaridad con las fuerzas del orden y sub-rayó que “el primer deber de un presidente es proteger”.

Desde mediados del 2012, Francia ha sido blanco de varios atentados terroristas que han causado centenares de muertos FACEBOOK

TWITTER

Hacía dos días, las autoridades francesas señalaron que habían desmantelado un ataque inminente para perturbar la campaña electoral.



Al parecer, el objetivo del ataque era el candidato de la derecha, François Fillon. Dos presuntos yihadistas fueron detenidos en Marsella en esa operación, en la cual se les incautó un importante arsenal.



Desde mediados del 2012, Francia ha sido blanco de varios atentados terroristas que han causado centenares de muertos.



En medio de una campaña presidencial cuyo resultado es incierto –pues hay cuatro candidatos con posibilidades de ganar el próximo domingo–, es imposible pronosticar el impacto que tendrá este ataque.



Pero aunque la amenaza terrorista en Francia es un tema clave, ha estado poco presente en la campaña electoral, al igual que otros asuntos de primer orden.

La atención de los últimos meses se ha concentrado en los escándalos de corrupción por el presunto trabajo ficticio de la esposa de Fillon, así como las acusaciones de este contra el presidente Hollande por su presunta manipulación de los jueces para perjudicar su candidatura.



Fillon ha sido el candidato que ha mostrado una posición más firme contra lo que él denomina la lucha contra el “totalitarismo islamista”. Anoche, después del atentado, reiteró que ésta era su “prioridad absoluta” e insistió en que este combate “exige una movilización mundial y una lucha sin tregua contra aquellos que propagan tesis que convierten a los musulmanes en rehenes”.

Pánico entre los turistas

“La gente corría, se empujaba y se llevaba las mesas por delante”: una mujer de 39 años cenaba tranquilamente en un restaurante del los Campos Elíseos cuando un tiroteo generó una ola de pánico en la avenida más famosa del mundo.



Nadie entendía lo que estaba pasando, “sobre todo los turistas extranjeros”, relata consternada esta testigo.



Afuera, los escaparates de las tiendas de lujo seguían iluminados, pero las veredas se vaciaron de gente y se llenaron de vehículos policiales.

Últimos atentados

‘Charlie Hebdo’

7 de enero de 2015. La sede de la publicación ‘Charlie Hebdo’ fue atacada en el momento en que tres hombres armados entraron a las instalaciones y dispararon contra periodistas. El saldo fue de 12 fallecidos y cuatro heridos.



Mercado judío

9 de enero de 2015. Amedy Coulibaly entró armado con dos fusiles a un supermercado judío de París; el ataque dejó un saldo de 4 muertos. Se descubrió un vínculo con el atentado a ‘Charlie Hebdo’.



Bataclan

13 de noviembre de 2015. Cuatro hombres armados entraron a la sala de conciertos Bataclan y dispararon contra los asistentes al concierto de la banda Eagles

of Death Metal. Murieron 80 personas.



Magnanville

13 de junio de 2016. Larossi Abballa, condenado en 2013 por tener conexiones con grupos yihadistas, asesinó al agente de policía Jean-Baptiste Salvint y a su compañera en su residencia ubicada a las afueras de París.



Niza

14 de julio de 2016. Un hombre identificado como Mohamed Lahouaiej atropelló con un camión, durante la Fiesta de la Independencia, a cientos de personas, hecho que dejó un saldo de 84 muertos y 300 heridos.



ASBEL LÓPEZ

Para EL TIEMPO