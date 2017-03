Máxima alerta en Europa tras el ataque cerca al Parlamento británico

Un ataque terrorista a uno de los centros neurálgicos del poder británico provocó la muerte de cinco personas, entre ellas un oficial de la policía y su atacante, y dejó a 40 más heridas justo un año después de que unos atentados yihadistas mataron a 32 personas en Bélgica.

Hasta ahora, las autoridades no habían adelantado datos sobre la autoría del atentado en Londres o sus motivaciones. Tan solo dijeron que sospechaban que estaba “inspirado en el terrorismo islamista”, sin dar mayores detalles, como dijo el jefe de la división antiterrorista de Scotland Yard, Mark Rowley.



“El Parlamento se reunirá como de costumbre y los londinenses se levantarán y harán su día como de costumbre. Van a caminar por estas calles, vivirán sus vidas, nunca cederán al terror y nunca permitirán las voces del odio y el mal”, reaccionó la primera ministra, Theresa May.



El hecho, perpetrado en el área de las casas del Parlamento de Londres, una zona especialmente sensible y de gran afluencia de turistas porque es justo donde se encuentra el Big Ben, la abadía de Westminster y el Ojo de Londres, se produjo minutos después de que la primera ministra, Theresa May, había terminado su debate semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes.



Por esta razón, la sesión fue suspendida por el vocero de los diputados en el Parlamento, John Bercow, quien les pidió que se quedarán en el recinto mientras se escuchaban algunos disparos fuera del palacio de Westminster.



Más tarde, las autoridades confirmaron lo que habían temido que podía pasar desde los atentados terroristas ocurridos en Niza: un hombre condujo una camioneta a gran velocidad sobre el puente de Westminster y atropelló a decenas de peatones, incluyendo tres oficiales de policía.



Posteriormente, el carro se estrelló contra una de las rejas de seguridad del Parlamento y el hombre armado con un cuchillo se bajó y atacó al policía que estaba de servicio y que evitó su ingreso al lugar. El atacante fue herido por los policías que le dispararon mientras trataban de apoyar a su compañero, pero este murió poco después, según lo confirmó Rowley.

Como lo reconoció el propio oficial, las autoridades y organismos de inteligencia de Londres venían ensayando y preparando un plan de respuesta frente a la inminente posibilidad de un ataque de esta naturaleza en la ciudad. Sin embargo, evitarlo fue imposible.



“Este es un día que habíamos planeado, que todos esperábamos que nunca sucediera, pero tristemente ahora es una realidad”, aseguró el jefe Rowley.



Los heridos están siendo atendidos en diferentes hospitales de la ciudad, 12 de ellos registran algunas heridas de gravedad. De acuerdo con el informe de las autoridades, una de ellas, una mujer, se encuentra en estado crítico después de ser rescatada en helicóptero del río Támesis, al que cayó desde el puente de Westminster, donde comenzó el ataque.



Entre los heridos también se confirmaron tres adolescentes franceses que estaban en visita escolar.



Los parlamentarios permanecieron varias horas dentro del edificio y fueron sacados en grupos de 20. El diputado conservador Tobías Ellwood, uno de los primeros en salir, trató de ayudar al policía herido suministrándole primeros auxilios y respiración boca a boca, en medio del caos, la confusión y las decenas de ambulancias que comenzaron a rodear la zona. Su esfuerzo no pudo salvarle la vida.



La primera ministra fue evacuada y llevada rápidamente a un carro que estaba solo a 40 metros de las puertas del Parlamento, donde se estaba registrando el ataque. Más tarde presidió la reunión del grupo de emergencias y seguridad Cobra, donde dijo que aún no hay detalles concluyentes del ataque terrorista “enfermo y depravado” que se registró en la ciudad y que el nivel de la amenaza, que actualmente se encuentra en ‘grave’ para los organismos de seguridad, no va a cambiar.

Repudio de Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, repudió el atentado perpetrado ayer ante el Parlamento británico y expresó su solidaridad con las víctimas y la primera ministra Theresa May. “Expreso total rechazo al ataque de hoy (miércoles) en Londres”, escribió Santos en su cuenta de Twitter.



El mandatario añadió: “Nuestra solidaridad con la primera ministra Theresa May y las víctimas en el Reino Unido”.



CLAUDIA GAONA

Para EL TIEMPO