Tres heridos en atropello deliberado frente al Parlamento británico

La policía investiga como ataque terrorista el atropello aparentemente deliberado frente al Parlamento del Reino Unido que hirió levemente a tres personas, por el que fue detenido un hombre de nacionalidad británica de 29 años.

A las 7:37 a. m. (horal local), un automóvil embistió a varios peatones y ciclistas en las inmediaciones del palacio de Westminster y terminó empotrándose contra las barreras de seguridad que rodean el edificio.



En el carro, en el que no se encontraron armas, viajaba el conductor, que está detenido y no ha colaborado con los investigadores, dijo el jefe del comando antiterrorista de Scotland Yard, Neil Basu.



Varios agentes armados rodearon el vehículo instantes después de estrellarse y se llevaron esposado a un hombre que vestía jeans y chaqueta negra.



Cámaras de seguridad de la zona captaron cómo el carro invadía un carril en dirección contraria, aceleraba antes de arrollar a los viandantes y atravesaba un tramo de acera para dirigirse hacia una de las entradas del Parlamento. “A mí me pareció que lo hizo deliberadamente porque el carro viró de forma extraña y se dirigió hacia la barrera a toda velocidad”, dijo Jane Hanley, testigo.

Un hombre y una mujer que fueron hospitalizados recibieron el alta rápidamente y otra persona fue atendida en el lugar de los hechos por heridas menores.



Es el segundo ataque frente al Parlamento de Londres en menos de dos años, tras el que dejó cinco muertos en marzo de 2017, cuando un terrorista atropelló a varias personas en el puente de Westminster y, acto seguido, acuchilló a un policía.



