Un muerto por auto que arremetió contra peatones en Alemania

Una persona murió y dos resultaron heridas el sábado en Heidelberg (sur de Alemania) luego de que el conductor de un automóvil arremetiera contra ellos en medio de la calle, indicó la policía alemana precisando que no había indicios de que se tratase de un acto "terrorista".



"La persona gravemente herida murió hacia las 18:00, hora local. Se trata de un ciudadano alemán de 73 años", indicó la policía en un comunicado en el que agrega que un austríaco de 32 años y una bosnia de 29 resultaron levemente heridos.

Un balance anterior daba cuenta de tres heridos, uno de ellos en estado grave. El incidente ocurrió hacia las 16:00 locales.



Un hombre que conducía un vehículo atropelló a este grupo de personas en Heidelberg. El conductor -un ciudadano alemán de 35 años- se dio luego a la fuga a pie, con un cuchillo en la mano, pero una patrulla policial, alertada por testigos, lo detuvo a unos 150 metros del lugar del incidente, hiriéndolo de bala gravemente.



Las autoridades no habían indicado hasta el sábado por la noche si el hombre actuó de manera intencional o no, pero parecían descartar la hipótesis de un atentado.



Alemania se encuentran en alerta máxima a causa de la amenaza yihadista, en particular tras el atentado con un camión en diciembre pasado en un mercado navideño de Berlín, que causó 12 muertos y fue reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI).



"Hasta ahora no hay indicios que dejen pensar en un acto terrorista", subrayó la policía.



El sospechoso fue operado. "No hay ninguna información adicional sobre su estado de salud", añadió la fuente. Según el periódico alemán Bild, el hombre sufría problemas psiquiátricos. Las autoridades no dieron informaciones al respecto.



El sábado por la noche, el barrio en donde se produjo el incidente estaba cerrado por un importante dispositivo de seguridad. La policía indicó no obstante en twitter que no estaba a la búsqueda de un segundo sospechoso.



