'El terrorismo nos puede traer momentos amargos, pero no nos vencerá'

La canciller alemana, Angela Merkel, subrayó este viernes que el terrorismo puede causar "momentos amargos y profundamente tristes", pero jamás podrá vencer a las "personas libres en todo el mundo" que tras el atentado del jueves en Barcelona

vuelvan a mostrar su unidad.

"Estos mortíferos atentados nos han vuelto a ilustrar con qué desprecio asesino por la vida humana actúa el terrorismo islámico, y en estos momentos hemos sentido también cuán estrechamente estamos unido españoles, alemanes y todas las personas libres en todo el mundo", dijo la canciller en un acto de campaña electoral.



La canciller se refirió a la unidad en el "dolor profundo" por las víctimas mortales y en los buenos deseos para los heridos y las oraciones de las diferentes religiones.



"Pero también estamos unidos en la decisión de que no permitiremos a estos asesinos que nos aparten de nuestro camino, de nuestra forma de vivir".



En este sentido subrayó que precisamente Barcelona representa tantas cosas que caracterizan esta "forma de vivir de un mundo libre: belleza, tolerancia, ganas de vivir, el encuentro pacífico de personas de todos los países y todas las religiones".

"El terrorismo nos puede traer muchos momentos amargos y profundamente tristes, como ha ocurrido ahora en España, pero no nos vencerá jamás", declaró.



La canciller, quien este viernes mantuvo una conversación telefónica con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a quien le transmitió de nuevo las condolencias del pueblo alemán, señaló haber reflexionado también acerca de interrumpir o no la campaña electoral de cara a las elecciones generales de septiembre.



En ese sentido, y tras acordarlo con los otros partidos políticos, dijo haber llegado a la conclusión de que la campaña electoral debe continuar, porque "unas elecciones y las semanas que la preceden son también una fiesta de la democracia, y por lo tanto,

también una celebración de nuestra libertad".



"Los terroristas no lo entenderán jamás, pero nosotros sabemos que precisamente en esta democracia, en la libertad y en el respeto de cada individuo radica nuestra fuerza".



Aun así, matizó, los actos electorales se llevarán a cabo teniendo en cuenta "estos tristes momentos que estamos viviendo", renunciando a música a todo volumen y con la inclusión de minutos de silencio.



El líder socialdemócrata, Martin Schulz, ya había anunciado poco antes el acuerdo con Merkel de limitar hoy los actos de campaña electoral "en señal de solidaridad con las personas afectadas en España".



Agregó que "en un día como hoy, también en campaña electoral, en una confrontación política, es importante que los demócratas envíen un claro mensaje de unidad".



"Hay que enviarles este mensaje: no ganaréis, mantendremos en pie una sociedad tolerante, abierta y con ganas de vivir como la que ha sido golpeada en Barcelona", dijo.



EFE