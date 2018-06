‘La percepción de corrupción es insoportable’

Pablo Simón, doctor en ciencias políticas de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona habló con este diario sobre la crisis política en España por la moción de censura contra el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

¿La condena por el caso Gürtel fue la gota que rebasó el vaso contra Mariano Rajoy?



Efectivamente, eso es indudable porque el partido Ciudadanos, el que más a favor había estado del Partido Popular, ya ha roto todo contacto con ellos. Este Gobierno ya no tiene los apoyos necesarios para continuar con la legislatura.



¿Cuál es la diferencia entre esta moción y la que presentó el partido Podemos el año pasado?



La de Podemos no tenía los apoyos suficientes para prosperar y esta sí los tuvo. Lo otro es que el clima político es distinto porque ahora se tiene una percepción de corrupción insoportable, a raíz de la sentencia por el caso Gürtel.

¿Qué experiencia como dirigente tiene Pedro Sánchez?



No ha tenido ninguna trayectoria, solo ha sido diputado y ya está, no tiene ninguna otra trayectoria de gestión política. Esto no es algo tan novedoso en la política española. José Luis Rodríguez Zapatero también había sido solo diputado antes de ser presidente del Gobierno.



¿Qué va a hacer el partido Socialista si llega a la presidencia?



Aprobar algunas iniciativas o legislación muy mínima y convocar a elecciones en un paso breve de tiempo. Ellos insisten en que lo que se trata acá es de puntualizar en que hay una situación éticamente contestable, inaceptable, teniendo un Gobierno con estos problemas de corrupción.



