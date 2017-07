Aluche, el picante de los colombianos en Madrid

No es propiamente el Queens madrileño, porque en España los colombianos están repartidos por varias zonas, pero Aluche sí concentra un buen número de restaurantes, panaderías, discotecas, negocios y residentes de nuestro país en la capital española.

Aluche es un barrio situado en el sur de Madrid y que cuenta con una estupenda red de transporte público, iglesias cristianas, varias zonas verdes, un parque enorme y un centro comercial donde se cuentan al menos cuatro locales dedicados a los colombianos: tres restaurantes y un almacén que vende ropa traída de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.



En un recorrido por la zona se ven banderas colombianas que llaman a los compatriotas. El sitio donde más ondean se llama La suegra, restaurante y panadería que ofrece desde pandebonos hasta bandejas paisas.

Bajo ese nombre también existen una enorme discoteca (en la que no se baila flamenco sino salsa) y una emisora de radio. Y ahora estrenan, además, una finca donde atenderán comensales y celebrarán eventos particulares. Todo con sabor colombiano.



“Este es el restaurante colombiano más grande de toda España”, dice David Molina, quien trabaja en el grupo Yaré, propietario de los negocios 'La suegra'. Como dato curioso, los tres socios son españoles. “Durante los fines de semana, la cola sale de la puerta del restaurante y cuando hay partidos de la Selección se aprietan cientos de personas”, explica.



Todos con banderas y manillas tricolores. De hecho, jugadores como James Rodríguez y Jackson Martínez han sido clientes asiduos. El sitio es grande y sienta a más de 200 clientes. De fondo se oye el lema de la emisora: “La suegra F.M., la berraquera”. Ni aquí ni en ninguno de los negocios colombianos falta nuestra música.

La comida es punto de unión de colombianos en Aluche.



“Vienen buscando el sabor característico de la cocina suramericana”, explica el encargado de La estación, otro restaurante del barrio. “En España, a la carne solo le echan sal y pimienta, mientras que a nosotros nos gusta con más condimentos: comino, ajo, cilantro”. Y ají. Ya se sabe: los colombianos tienen mucho picante.



Yovanni, de Armenia, es un cliente familiar que se acerca a la barra y pide “un perro caliente con todos los juguetes”. Se refiere a piña, papas picadas, huevo de codorniz y salsas: algo surrealista en un país donde apenas le echarían salsa de tomate y mostaza.



Los perros constituyen el plato fuerte de Planeta Hot Dog, que también ofrece comida colombiana variada. “Nos iba tan bien que abrimos un restaurante de parrilla al lado”, explica el dueño, Uberney Marín, nacido en Tuluá. “Hay que trabajar mucho, eso sí”, agrega. Sus clientes son en su mayoría colombianos “mileuristas” (ganan en torno a mil euros –tres millones y medio de pesos–, un sueldo que no es muy alto en España) y se desempeñan en sectores como transporte, limpieza, construcción y hostelería.



No todos los restaurantes colombianos tienen en el menú tamales y yucas. Hay uno donde el arroz chino es la estrella. Chop Suey vende comida china con sazón colombiana. Lo atienden pereiranos. “La comida china preparada en España sabe muy diferente a la nuestra”, explica Susana, la mesera, mientras atiende una mesa de colombianos en la terraza.



Al lado están Fogón y sabor –del mismo dueño– y Carnitas, que sirve carne al carbón. “Todos los productos son traídos de Colombia”, explica Óscar Guevara, el propietario.

Los compra a importadores colombianos, afincados en España. Aclara que la carne es española, pero cortada al estilo colombiano.



¿Son distintos los cortes? Alberto Cardona, que tiene una carnicería en Aluche, confirma que sí. “No solo son diferentes, sino que los españoles les dan también otro uso. El matambre, por ejemplo, lo utilizan para rellenar, y el chicharrón no lo consumen igual”. Cardona, de Risaralda, provee varios restaurantes colombianos de Madrid y vende a particulares.



Aunque los colombianos en Aluche se reúnen en torno a las mesas, también lo hacen en parques y plazas, como la de Oro, donde siempre hay presencia de compatriotas que conversan y, en ocasiones, toman cerveza. “Ese es su parche”, explica Emperatriz Campo, valluna.



Ella vive también en el barrio. Le gusta porque tiene lo mejor de dos mundos: España y Colombia. “Aquí consigo muchas cosas latinas”, dice, y asegura que se siente acogida por los vecinos. “Me encanta vivir con mis paisanos. Son muy formales: siempre saludan y se despiden”.



Según el Instituto Nacional de Estadística español, en la comunidad de Madrid hay 35.109 colombianos. La cifra, sin embargo, no tiene en cuenta a los que han adoptado ya la nacionalidad española ni a los que carecen de papeles. En total, en España sobrepasan los 400.000.

Otros puntos de encuentro

Por fuera de Aluche, los colombianos viven en menor concentración en barrios madrileños como Usera y Carabanchel. A Vallecas acuden muchos, fieles de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, de la familia Piraquive.



En esta sede –una de las tres que hay en Madrid– se congregan cerca de 2.500 personas (el 90 %, colombianos) en el culto del domingo.



Los actos culturales también constituyen puntos de encuentro, muchos impulsados por el Instituto Caro y Cuervo, que abrió una oficina en Madrid en 2014. El Estudio 40 es también un centro que organiza exposiciones, reuniones, conferencias sobre literatura, arte y el papel de la mujer.



Patacón Pisao es el restaurante colombiano por antonomasia en Madrid, donde, con una buena dosis de empanadas se acortan los 8.000 kilómetros que separan los dos países.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO