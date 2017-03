Alemania no tiene deudas con la Otan: ministra alemana de Defensa

Alemania rechazó las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una supuesta deuda alemana hacia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) debido a gastos militares insuficientes.



"No existe una cuenta donde se registran deudas en la Otan", declaró la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, cercana a la canciller Angela Merkel, en un comunicado difundido este domingo.



Los gastos a favor de la Otan no deben ser el único criterio para medir los esfuerzos militares de Alemania, agregó.



Trump criticó a Alemania, afirmando en un tuit que este país debe pagar más por la protección militar que recibe de la Otan y de Estados Unidos.



"Alemania debe grandes sumas de dinero a la Otan" y "Estados Unidos debe ser mejor retribuido por la poderosa y onerosa defensa que proporciona a Alemania", tuiteó el presidente menos de 24 horas después de su primera reunión con Merkel en la Casa Blanca.



En esa reunión Merkel reafirmó que su país iba a respetar un compromiso hecho en la Otan en 2014, que prevé que los países miembros aumenten sus gastos militares hasta el 2 % de su PIB en un plazo de diez años. Alemania está hoy en un 1,2 % y son pocos los países de la Otan que llegan al 2 %.



Este domingo, la ministra de Defensa precisó que el prometido aumento de los gastos militares no implica únicamente a la Otan.



"Querer vincular el 2 %, que queremos alcanzar en la mitad de la próxima década, solamente con la Otan es erróneo" dijo.



Los gastos militares están destinados también "a nuestras misiones de paz en el marco de la ONU, a nuestras misiones europeas y a nuestra contribución a la lucha contra el Estado Islámico" argumentó la ministra.



Trump no rechazó estrechar la mano a Merkel

El portavoz de Donald Trump desmintió que el presidente estadounidense rechazase deliberadamente estrechar la mano a Angela Merkel, frente a las cámaras el viernes durante un encuentro en Washington.

"Creo que no oyó la pregunta" de la canciller alemana, declaró este domingo Sean Spicer a la página web de la revista alemana ‘Der Spiegel’.



El viernes, cuando ambos dirigentes estaban sentados uno al lado del otro en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Merkel le propuso a Donald Trump, a pedido de los fotógrafos, estrecharle la mano una vez más, pero el presidente estadounidense no respondió al pedido.



El hecho de que el presidente de Estados Unidos no oyera o ignorara la propuesta de Angela Merkel fue considerado por los medios alemanes como sintomático de la atmósfera general del encuentro, durante el que aparecieron claramente las diferencias entre ambos dirigentes, ya sea sobre la inmigración, el comercio o sobre los gastos militares en la Otan.



El diario ‘Bild’ consideró este domingo "improbable" que Donald Trump no oyera la propuesta de la canciller, sentada junto a él, y destaca que durante toda la reunión el dirigente estadounidense no le dirigió la mirada.



AFP