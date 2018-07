Alemania celebra fin de la guerra comercial entre EE.UU. y Europa

Berlín considera "constructivo" el resultado del encuentro en Washington entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, afirmó este jueves una portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, en Twitter.

"El gobierno saluda el acuerdo como una acción constructiva para el comercio", tuiteó Ulrike Demmer. "La Comisión (Europea) puede seguir contando con nuestro apoyo", agregó.

Trump y Juncker anunciaron el miércoles una serie de decisiones sobre agricultura, industria y energía para desactivar la guerra comercial, aunque todavía se desconoce el detalle de su alcance.



Según una fuente comunitaria, no se impondrá ningún nuevo arancel a las importaciones de automóviles europeos a Estados Unidos, un tema muy sensible en Alemania en donde el sector es uno de los pilares de su economía.



Por su parte, el jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, celebró que la UE haya probado "que no se deja dividir".



En paralelo, el ministro de Finanzas francés, Bruni Le Maire, dijo que Francia se oponía a todo acuerdo comercial global de la UE con Estados Unidos, pidió que se excluya la agricultura de todo pacto, exigió "clarificaciones" sobre los anuncios del miércoles y reclamó la apertura de los mercados públicos en Estados Unidos a las empresas europeas.



AFP