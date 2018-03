La UE y el Reino Unido acuerdan transición ‘posbrexit’ de 21 meses

El divorcio va cobrando forma. La Unión Europea (UE) y el Reino Unido dieron este lunes un paso más en su separación con un acuerdo sobre el periodo transitorio que regirá entre la salida oficiosa de los británicos del bloque europeo (‘brexit’) el 29 de marzo del 2019 y la salida real, prevista para el 31 de diciembre del 2020.



El acuerdo de transición evita una salida abrupta que dejaría a las empresas británicas sin acceso a los mercados europeos hasta que se firme un tratado comercial que sustituya la relación actual.

El compromiso es provisional hasta que no se encuentre una solución a la frontera, ahora inexistente, que separará Irlanda de Irlanda del Norte.



El Gobierno británico, una vez más, cedió y aceptó que, a falta de una idea mejor, Irlanda del Norte permanecerá en la unión aduanera europea mientras el resto del Reino Unido sale de ella.



En la práctica eso supondría la creación de una frontera aduanera interna en el Reino Unido que separaría Irlanda del Norte, una solución que la primera ministra británica, Theresa May, había calificado de “inaceptable” hace apenas dos semanas.



El mantenimiento de una frontera inexistente entre Irlanda e Irlanda del Norte, reconocen las dos partes, es esencial para la supervivencia de los acuerdos de paz que acabaron con décadas de terrorismo en Irlanda del Norte.



El negociador europeo Michel Barnier –excomisario europeo y excanciller francés– dijo en Bruselas que hay consenso “sobre una amplia parte de lo que constituirá un acuerdo internacional sobre la retirada del Reino Unido”.



Es, en palabras de Barnier, “un acuerdo sobre un período transitorio” dedicado en parte a “evitar incertidumbres tanto a empresas como a ciudadanos”. Londres ya sufre la fuga de sedes sociales de empresas hacia ciudades europeas por temor a quedarse fuera del mercado común europeo, al que van el 49 por ciento de las exportaciones británicas.



Durante ese período de 21 meses, el Reino Unido seguirá formando parte del mercado común europeo. A cambio tendrá que aceptar la normativa europea, la jurisprudencia y autoridad del Tribunal de Justicia de la UE y la libre circulación y establecimiento de ciudadanos europeos en su territorio.



No podrá en cambio discutir ni votar sobre las normas que le afecten porque perderá su representación en las reuniones de ministros europeos, en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo.



También tendrá que seguir contribuyendo al presupuesto europeo. Europa cedió al aceptar que durante ese período transitorio el Reino Unido pueda negociar y firmar acuerdos con terceros países, aunque no entrarían en vigor hasta que termine la transición.



La salida británica de la UE supone que el país abandona más de 750 acuerdos y tratados internacionales.



Por delante queda negociar lo más difícil, la futura relación entre el Reino Unido y los otros 27 países europeos. Bruselas quiere incluir en ese acuerdo futuro un apartado de política exterior y seguridad. Los dirigentes europeos se reunirán este jueves y viernes en una cumbre europea en Bruselas. En su agenda está aprobar una posición común que describa qué relación quiere mantener la UE con el Reino Unido después del ‘brexit’.



El texto acordado este lunes también supone que Londres acepta definitivamente pagar la factura de salida –se puede ir hasta los 65.000 millones de euros– y garantiza que los 3,2 millones de europeos residentes en su territorio –y los que lleguen hasta el 31 de diciembre del 2020–, así como el millón de británicos residentes en otros países europeos, sigan gozando de los derechos que tienen hoy.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO

Bruselas