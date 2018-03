Activistas colombianas reciben premio por su trabajo por las mujeres

Jineth Bedoya Lima, periodista y creadora del programa No Es Hora De Callar, y Mayerlis Angarita Robles, activista líder del colectivo Narrar para Vivir, de los Montes de María, recibieron anoche, en Berlín (Alemania), el Premio de Mujeres Anne Klein, con el que la Fundación Heinrich Böll, del Partido Verde, honra anualmente a personajes femeninos cuya trayectoria se concentre y destaque en la defensa y promoción de la democracia de género en el mundo.

Por primera vez, el jurado de este premio decidió conceder el reconocimiento compartido entre Mayerlis Angarita y Jineth Bedoya como una forma de resaltar el trabajo independiente, pero complementario, que ellas lideran desde la Colombia rural y la urbana.



En la ceremonia de entrega del premio, Barbara Unmüßig, directora de la Fundación Heinrich Böll, destacó la preocupación con que Alemania sigue el desarrollo de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, puesto que su lentitud y el asesinato de más de 130 entre 2017 y lo que va de este 2018 constatan la amenaza de que el país recaiga en antiguos patrones de violencia masiva, clientelismo y corrupción.



“En Alemania tenemos la tarea de publicar y divulgar la noticia del crecimiento de la violencia por parte de bandas criminales y nos sentimos llamados a apoyar a todas las personas que luchan cada día para defender la implementación de los acuerdos de paz”, sostuvo Unmüßig, quien valoró el trabajo de Jineth Bedoya y Mayerlis Angarita como una luz cierta de esperanza que les ha devuelto la voz a cientos de miles de mujeres víctimas del desplazamiento, persecución, secuestro y violencia sexual.

Nos sentimos llamados a apoyar a todas las personas que luchan cada día para defender la implementación de los acuerdos FACEBOOK

TWITTER

“Ellas que han sentido en carne propia la violencia animan y guían a miles y miles de mujeres y nos animan a nosotros a apoyar a todas las que tienen el coraje de luchar por sus derechos”, resaltó.



La periodista Jineth Bedoya Lima, en su intervención, recordó que su misión y el ejercicio de intentar lograr que muchas mujeres en diferentes lugares de Colombia decidan hablar sobre la violencia sexual de la que han sido víctimas es producto de una experiencia obtenida, precisamente en Berlín en el año 2009, durante un encuentro con mujeres alemanas que habían sido violadas por los soldados rusos y aliados al final de la Segunda Guerra Mundial.



Particularmente, la periodista mencionó a Gretta Kaufmann, una anciana germana que entonces tenía 81 años de edad, cuyo relato sobre los vejámenes a los que fueron sometidas las mujeres al paso de los soldados que utilizaron la violación como forma de venganza contra los nazis, le ratificó que no podía seguir guardando silencio sobre el ultraje, secuestro y violación de que fue víctima en el año 2000.



“Ese septiembre de 2009, luego de confrontarme y contar mi historia públicamente en Madrid, Bruselas y Londres, y luego de conocer a Gretta y a las otras mujeres en Berlín, decidí levantar la voz y nunca, nunca más volver a silenciarme...”, contó Bedoya.



Esta decisión le dio vida a la campaña No Es Hora De Callar, apoyada por EL TIEMPO, que ha realizado cinco retornos simbólicos en Bolívar, Putumayo, Buenaventura, Bogotá y Tumaco, con mujeres sobrevivientes de violencia sexual. La campaña también promueve el Proyecto Tumaco y capacita a periodistas en el cubrimiento de temas de violencia de género y uso correcto del lenguaje para evitar la revictimización.



En el caso de Mayerlis Angarita, quien trabaja hace 25 años por la devolución de las tierras que les fueron despojadas a las mujeres víctimas del conflicto armado en los Montes de María, entre los departamentos de Sucre y Bolívar, de cuya labor se derivó la creación del colectivo Narrar para Vivir, recibió el premio como un nuevo impulso para que la lucha de las mujeres en la región obtenga y conserve la visibilidad y el soporte necesarios que les permitan acrecentar su radio de acción y poder de influcencia en las decisiones con respecto a la implementación del acuerdo de paz y la obtención de justicia, verdad y reparación.



“Nosotras no pedimos ser llamadas a la guerra, no escogimos a nuestros victimarios, no quisimos ser las sobrevivientes de esta tragedia humanitaria que se apoderó de nuestro país, ni vivir los horrores a los que fuimos sometidas. Alzamos nuestra voz para decir que queremos estar en la reconstrucción del tejido social de nuestro país, que estamos llamadas a la reconstrucción de la paz porque las mujeres somos tejedoras de vida. Le apostamos a una paz duradera y sostenible”, dijo Angarita.

Alzamos nuestra voz para decir que queremos estar en la reconstrucción del tejido social de nuestro país FACEBOOK

TWITTER

En la ceremonia de entrega del premio también participó el exparlamentario alemán Tom Königs, del Partido Verde, encargado especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania para el proceso de paz en Colombia.

PATRICIA SALAZAR FIGUEROA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

BERLÍN