'Abuela nazi' es condenada a prisión por negar el Holocausto

08 de mayo 2018 , 10:58 a.m.

Ursula Haverbeck, la negacionista alemana, ingresó este lunes a la cárcel de Bielefeld, al oeste de Alemania, para cumplir una pena de 2 años por negar reiteradamente el Holocausto. Haverbeck, de 88 años y conocida como la 'abuela nazi', fue condenada en agosto del año pasado por incitación al odio racial en ocho casos y se le dio un plazo para presentarse a cumplir la sentencia.

"La condenada no se presentó al finalizar el plazo legal para comenzar su pena de detención, por lo que la fiscalía de Verden emitió el 4 de mayo de 2018 una orden de arresto (...) Hasta ahora, la condenada no ha podido ser detenida", indicó la fiscalía alemana en un comunicado.



Al vencer el plazo para que Haverbeck se presentara a comparecer, se dictó una orden de detención en su contra. La policía la detuvo en su casa y la condujo a la cárcel.



En varios artículos para el periódico neonazi 'Stimme des Reich' -que en español significa 'Voz del Imperio'-, Haverbeck había asegurado que Auschwitz no fue un campo de exterminio, sino solamente de trabajo.



Los abogados de Haverbeck sostuvieron ante los tribunales que los artículos de su defendida debían considerarse amparados por la libertad de expresión. Contra Haverbeck se habían dictado ya anteriormente seis condenas por negar el Holocausto, acción que realizó con varios mecanismos: ante tribunales, a través de artículos periodísticos o con una carta al Consejo Central de los Judíos de Alemania.

Los últimos tres procesos se han dado en apenas unos pocos meses y, en dos ocasiones, la lectura de la sentencia derivó en altercados protagonizados por simpatizantes ultraderechistas de la 'abuela nazi'.



Sin embargo, a cada una de las sentencias inculpatorias, a sanciones económicas o a penas de prisión, Haverbeck ha respondido con la presentación de un recurso a una instancia superior, lo que extiende el plazo de resolución de los procesos en su contra.

El Comercio (Perú) / GDA