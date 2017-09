Enrique Peña Nieto alerta de una posible réplica en las próximas horas

El presidente Enrique Peña Nieto informó que el sismo de esta noche de 8.2 grados en la escala de Richter, fue “de gran magnitud”, y aunque advirtió que puede haber daños estructurales en edificios y en hogares, “no debe haber pánico mayor, sino actuar con prevención, estar en alerta y atender llamada de Proteción Civil” ante una probable réplica mayor a los 7 grados al ocurrido hace unas horas.

Desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Peña Nieto dijo que no se tiene registro reciente de un movimiento telúrico de esta magnitud, que fue percibido por al menos 50 millones de personas en 12 entidades principalmente. Es "el más grande y de mayor magnitud en los últimos cien años".



Recordó que la única ocasión que se le asemeja es el sismo ocurrido en 1932 y que fue mayor al de 1985 de 8.1, ante esto, el presidente hizo énfasis en los avances en materia de protección civil que se han desarrollado en el país.



Informó que un millón y medio de habitantes se quedaron sin suministro de energía eléctrica ante lo que se espera que durante la noche se restablezca el servicio completo. Del mismo modo indicó que en un ramal del sistema Cutzamala resultó averiado y tomará de 36 a 48 horas para restablecerlo.



Acompañado por el gabinete de protección civil, el mandatario informó que las fuerzas federales recorrerán diversas zonas para realizar una evaluación de daños. Indicó que se suspendieron labores en la Refinería de Salina Cruz de manera preventiva.



Ordenó a los titulares de Sedesol y Agricultura a apersonarse en Oaxaca y Chiapas para tener una coordinación directa con los gobernadores en estas entidades. Pidió a la gente estar atenta a las alertas de protección civil y que se revisen los centros laborales para que la gente trabaje de manera segura.



Ratificó la suspensión de clases en 11 estados de la República: Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México, Morelos, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero e Hidalgo.



Hasta el momento se han registrado 65 réplicas menores a 6.5 grados en distintas regiones del estado de Chiapas.



Ante la alerta de tsunami Informó que no se desestima, pero lo más importante son las réplicas. Indicó que los reportes son de un oleaje no mayor a los 4.2 metros de altura por lo que se avanzó en materia de evacuación de las zonas costeras. Detalló que se han instalado albergues donde eventualmente puede haber riesgo.



El Presidente de la República pidió que la gente revise las condiciones de sus hogares, que no haya fracturas, revisar instalaciones de gas, y solo regresar si hay condiciones para hacerlo. Subrayó: “Estamos en alerta, atentos, haciendo valoración completa de los datos”, lo cual llevará eventualmente algunos días para tener información exacta de la situación.



Dijo que por ahora no hay reportes de daños mayores o de afectaciones y sobre todo de personas lesionadas o un mayor número de víctimas, pero adelantó que se hará un balance para conocer las afectaciones en el país para lo que ha mantenido comunicación con los gobernadores de los estados afectados donde se despliegan fuerzas federales.



"Se trató de un sismo de gran escala y de gran magnitud. Este sismo en otra condición y en un escenario cualquiera, como ha habido registro en otras partes del mundo, es un sismo de gran magnitud, en consecuencia puede haber daños estructurales tanto en edificios como en hogares, por eso, la decisión del gobierno de suspender clases en tanto se revisa la infraestructura de las escuelas de las entidades donde se sintió mayormente este sismo", dijo.

*EL UNIVERSAL DE MÉXICO

GDA