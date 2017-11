'Naranjo está profundamente equivocado': Human Rights Watch

El vicepresidente Óscar Naranjo está "profundamente equivocado" cuando indica que se debe aplicar la presunción de inocencia a la hora de promover a oficiales investigados por 'falsos positivos', pues se trata de una decisión política y no basada en lo judicial.

Eso contestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch luego que el General defendiera la promoción de 5 oficiales que, según esta ONG, estarían comprometidos en ejecuciones extrajudiciales.



La siguiente es su reacción:



"Estoy sorprendido por la reacción del Vicepresidente Óscar Naranjo a nuestro informe de hoy (martes) sobre la vergonzosa propuesta del Ministerio de Defensa de ascender a cinco altos oficiales contra quienes existen evidencias serias que los implican en 'falsos positivos' y su intento por maquillar las hojas de vida de estos militares para ocultar información clave al Senado que debe examinar y aprobar estos asensos.



"El Vicepresidente Naranjo está profundamente equivocado: la presunción de inocencia es un principio básico del proceso penal, no de la decisión política del Gobierno de ascender a oficiales del Ejército a los más altos rangos. Para colmo, el Vicepresidente invoca el estado de derecho para justificar la decisión del Ministerio de Defensa de amparar y promover a oficiales involucrados en graves violaciones de los derechos humanos. Precisamente la defensa del estado de derecho exige que el Gobierno envíe, de una buena vez, señales claras que no seguirá habiendo doble rasero y que no sólo los subalternos serán castigados por 'falsos positivos'. Mientras los máximos responsables de estos crímenes sigan gozando de la plena protección del estado, sean ascendidos y no rindan cuentas por sus crímenes, se viola el componente más elemental del estado de derecho, según el cual todos los ciudadanos deben estar sujetos a las mismas normas.



"El 14 de agosto puse al Vicepresidente Naranjo y al Ministro de Defensa Villegas al corriente, a través de una carta, de que cuatro de estos coroneles estaban asistiendo a clases para ser ascendidos a generales y les solicité que explicaran por qué el Gobierno consideraba justificados estos ascensos. No sólo no aportaron más información, si no que recién ahora, tres meses más tarde, el Vicepresidente se excusa diciendo que el Gobierno remitirá la información proporcionada por HRW a la Fiscalía. Insto al gobierno a que reconsidere su postura y analice si estos ascensos son consistentes con el estado de derecho. En última instancia, espero que el Senado frene estos ascensos por tratarse de oficiales presuntamente implicados en 'falsos positivos' bajo investigación."



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

Twitter: @sergom68