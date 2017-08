Coca, proceso de paz y Venezuela, temas con el ‘vice’ Pence

El viaje del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que este domingo llegará a Colombia, se concretó durante la visita del presidente Juan Manuel Santos a Washington en mayo, cuando se reunió con el presidente Donald Trump y el propio vicepresidente.

Como en esa ocasión, los temas sobre el tapete son similares.



Para la administración Trump, la cuestión más apremiante es el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país, que han aumentado en más de un 100 por ciento en los últimos tres años.



De hecho, durante una audiencia reciente, el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional, William Brownfield, insistió no solo en la preocupación por la escalada sino en la posibilidad de que las relaciones entre Bogotá y Washington sufran si no llegan pronto a un acuerdo para reducir la expansión que muestre resultados.



El otro asunto álgido en la agenda será Venezuela. Se sabe que EE. UU. está presionando a un grupo de países de la región para que también impongan sanciones al régimen de Nicolás Maduro, y el presidente Trump espera que Colombia no solo sea uno de los primeros en dar el paso sino que lidere la iniciativa.



Por supuesto, el proceso de paz estará a su vez sobre la mesa durante la visita del vicepresidente Pence. Aunque la administración republicana ha dicho que respalda el proceso, se ha mostrado tibia a la hora de comprometerse de lleno en el proceso de implementación de los acuerdos. La gira de Pence, la primera por Latinoamérica, también lo llevará a Argentina, Chile y Panamá.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO