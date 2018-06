Periodista llora al leer noticia sobre familias migrantes separadas

La reconocida periodista estadounidense Rachel Maddow no pudo contener las lágrimas durante una transmisión en vivo en la que informaba sobre niños migrantes separados de sus familias en Estados Unidos. Las imágenes se hicieron populares rápidamente en YouTube.



El hecho popular en YouTube ocurrió al finalizar una edición de The Rachel Maddow Show, el ciclo de TV que conduce desde el 2008 por la cadena MSNBC.



"Esto es increíble", dijo pausadamente antes de leer la noticia y continuó:

Ya imaginando que las cámaras captarían su quiebre, y visiblemente emocionada, la prestigiosa periodista le pidió a la producción poner un gráfico en pantalla, pero al no obtener respuesta realizó un segundo intento por continuar.



"A tres albergues especializados del sur de Texas. Abogados y médicos..." y volvió a parar.



"Lo siento. Es mi trabajo ser capaz de hablar mientras estoy en la televisión. Lo que estaba tratando de hacer, cuando de repente no pude decir ni hacer nada más, era leer este párrafo".



La periodista estadounidense volvió a pedir perdón por no haber finalizado la nota al aire y continuó:



"No resultó de la manera en la que yo quería que fuera".



Este es el video que fue difundido en YouTube y otras redes sociales.

De acuerdo con datos oficiales, apenas entre el 5 de mayo y el 9 de junio las autoridades fronterizas separaron a 2.432 niños cuyas familias están arrestadas en espera de proceso criminal por ingresar clandestinamente al país.



Políticos demócratas de Estados Unidos que visitaron centros de detención de Texas donde se encuentran los menores, dijeron que están retenidos en "jaulas", cercados por vallas y temen no volver a ver a sus padres.



La política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal de Trump, así como su decisión de abandonar el consejo de Derechos Humanos de la ONU, le han valido críticas a nivel mundial y han colocado al presidente en uno de los momentos más complicados desde su entrada a la Casa Blanca, en noviembre de 2016.



Trump defiende la política asegurando que no hace sino cumplir la ley.



