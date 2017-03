Los estados que desafían el nuevo veto migratorio de Trump

Le siguen saliendo enemigos al nuevo veto migratorio del presidente estadounidense, Donad Trump.



Además de Hawái, que presentó una demanda contra el decreto el jueves pasado, otros cinco estados llevarán a los tribunales, la semana entrante, el segundo veto migratorio del Gobierno, al que consideran casi una copia del anterior, que fue suspendido por un juez federal mientras evalúa su constitucionalidad. Entre los estados que se unirán a la causa, y que buscarán que el decreto no entre en vigor el próximo 16 de marzo, se encuentran Washington, Nueva York, Oregón, Minesota y Massachusetts.

El primer estado en desafiar el nuevo veto de Trump fue Hawái. El fiscal general del estado, Doug Chin, presentó una demanda legal contra el decreto y, en rueda de prensa, dijo que este perjudica la economía y el turismo del estado.



Además, consideró que, con la firma de la orden, el Gobierno asumió el papel que por ley corresponde al Congreso. “Este no es un asunto político. Si Hawái no se posiciona frente a la discriminación, estaría deshonrando su historia y su pueblo”, concluyó Chin.



De otro lado, el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, anunció que su argumento contra la nueva orden migratoria de Trump será que el fallo del tribunal federal de apelaciones, que suspendió el primer veto, sigue vigente y, por tanto, se aplica la nueva versión del decreto. Los otros estados: Oregón, Nueva York, Minesota y Massachusetts, presentarán de manera conjunta, la semana entrante, una enmienda para equiparar el primer veto con el segundo y así desechar el argumento del Gobierno de que el último decreto sustituye al anterior.



En ese sentido, el fiscal de Nueva York, Eric Schneiderman, aseguró que la nueva orden ejecutiva de Trump es una prohibición a musulmanes “con otro nombre”, y, en consecuencia, continúa violando la Constitución. Entre tanto, su colega en Massachusetts Maura Healey dijo que están consolidando esfuerzos entre los estados para cuestionar las políticas “ilegítimas en inmigración de esta administración”.



Por su parte, y en defensa del decreto, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó el viernes que estaban “bastante tranquilos y confiados con la manera como se redactó la orden ejecutiva”.



Las razones que esgrimen los fiscales tienen que ver con que la nueva orden ejecutiva, la cual se presentó esta semana, suspende, al igual que la anterior, el programa de refugiados durante 120 días y la concesión de visados durante 90 días a seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán), solo que Irak salió de la lista.



Sin embargo, el presidente Trump pensó que con este nuevo veto evitaría litigios, pues no afectaba, como en el primero, a personas que tenían sus documentos en regla, sino solo a extranjeros sin visado.



Invitación a Abás a la Casa Blanca



En una conversación telefónica el presidente de EE. UU., Donald Trump, invitó al mandatario palestino, Mahmud Abás, a visitar la Casa Blanca, según informó el portavoz palestino Nabil Abu Rudaina. De acuerdo con la agencia ‘Wafa’, que corroboró la información anterior, el presidente palestino fue invitado “para discutir las formas de reanudar el proceso político, haciendo énfasis en su compromiso con un proceso que conduzca a una paz real entre israelíes y palestinos”.



EFE