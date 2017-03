Venezuela busca evitar en la OEA que se discuta sobre su crisis

La Canciller venezolana Delcy Rodríguez acusó este lunes al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y un grupo de países de la región, entre ellos Colombia, de orquestar una campaña cuyo fin es abrir la puerta para una intervención en el vecino país.

Rodríguez dio sus declaraciones durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, que fue solicitada por Venezuela para objetar la intención del Consejo de realizar otra sesión extraordinaria para discutir la grave situación por la que atraviesa la nación bolivariana.



En su intervención, la Canciller anunció que su país pretende responder convocando otra serie de sesiones extraordinarias entre las que mencionó una “evaluación” del proceso de paz en Colombia.



Así mismo, que su gobierno tomará acciones “severas y definitivas” en represalia a las acciones del Consejo, aunque sin aclarar cuáles serían.



“Vengo a aclarar y denunciar las acciones injerencistas del secretario general y una facción minoritaria de países de la OEA”, sostuvo la Canciller durante su intervención en la que pidió se cancele la reunión de los 34 países que está prevista para este martes, a la una de la tarde, hora de Colombia.



Sobre la alusión al país, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, expresó que el gobierno está abierto a discutir cualquier tema y en especial uno, como el proceso de paz, que puso fin al conflicto más antiguo del continente.



“Uno de los principios de la diplomacia colombiana es que estamos expuestos de manera transparente al escrutinio internacional. De hecho, se trata de un tema que ya se ha discutido en el Consejo y frente al que ya se han tomado decisiones, le dijo González a ese diario.



En su discurso, la canciller Rodríguez fue especialmente crítica de Almagro, a quien llamó “mentiroso, deshonesto malhechor y mercenario y traidor”.

De acuerdo con la funcionaria venezolana, el secretario ejecutivo y excanciller uruguayo está “obsesionado” con agredir a Venezuela y lo acusó de ser un lacayo de los intereses de Washington, cuyo objetivo es acabar con la revolución bolivariana.



La intervención de Rodríguez se da horas después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Maikel Moreno, instó al gobierno de Nicolás Maduro solicitar la remoción de Almagro como secretario general.

Orden constitucional

El año pasado Almagro presentó un informe ante la OEA en el que pidió activar la Carta Democrática ante lo que consideró un “rompimiento del orden constitucional” en Venezuela, producto del deterioro de las instituciones democráticas, la violencia contra la oposición y el bloqueo a la libertad de expresión, entre otras cosas.



Tras su informe, la OEA citó a una reunión extraordinaria que, como la del martes, fue denunciada como ilegal por Venezuela.



De acuerdo con Caracas, no es posible convocar una cita del Consejo sin contar con el respaldo del país en cuestión.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Foto: EFE

Algo que es equivocado, pues las normas de la institución lo permiten y ha sucedido en múltiples ocasiones en el pasado.



Hace dos semanas el secretario general presentó un informe de seguimiento al del año pasado en el que fue aún más allá al recomendar que se suspenda a Venezuela de la organización si no corrige la situación y realiza elecciones en un plazo de un mes.



Un grupo de 18 países, entre los que además de Colombia están Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, emitió una declaración el pasado viernes en respuesta al informe de Almagro en el que expresan su profunda preocupación por la situación de Venezuela y piden el cumplimento “a cabalidad” de los acuerdos alcanzados en el marco del proceso de acompañamiento que lidera ex presidentes de la región y la Santa Sede.

Pedidos

En la carta, los países piden también que se “atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”.

Estos mismos países, más otros, un día después, convocaron a la asamblea extraordinaria del Consejo Permanente prevista para el martes.



Sin embargo, en su declaración, estas naciones dejaron claro que de momento no están en la misma página que Almagro al considerar que la suspensión de un país debe ser el último recurso empleado.



Lo más probable es que Venezuela intente bloquear la sesión pidiendo que se realice una votación. Para lograrlo necesita al menos al apoyo de 18 países, algo que no es claro que consiga a estas alturas, pues de entrada ya son 18 los que insisten en que se dé la cita.



El escenario es muy similar al que se dio hace una año cuando Venezuela no pudo impedir la sesión extraordinaria que se convocó para discutir el primer informe del Secretario.

De acuerdo con fuentes en la OEA, el organismo no está considerando aprobar una resolución en el marco de la cita sino abrir un espacio para que los países puedan opinar.



Además de la reunión sobre el proceso de paz en Colombia, Rodríguez anunció que convocará sesiones extraordinarias para evaluar la gestión de Almagro, discutir la situación de los migrantes en EE. UU. y la construcción del muro en la frontera con México, y otra sobre cambio climático.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington