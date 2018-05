Siete estados demandan a Gobierno Trump, piden poner fin a 'Dreamers'

Siete estados liderados por gobernadores republicanos demandaron el martes al Gobierno del presidente Donald Trump para que ponga fin a un programa que protege a los inmigrantes que fueron llevados ilegalmente a Estados Unidos durante su infancia y que fue iniciado por el exmandatario demócrata Barack Obama.

Los estados presentaron la demanda en una corte federal en Texas, en el más reciente giro en una disputa política y legal sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que Trump ya ha intentado derogar.



Trump dijo en septiembre que pondría fin al programa DACA y eliminaría sus protecciones para los inmigrantes conocidos como "Dreamers", pero dio al Congreso controlado por los republicanos hasta el 6 de marzo para reemplazarlo. Diferencias de política entre Trump y legisladores de ambos partidos impidieron una acción del legislativo.



En tanto, tribunales determinaron que el programa puede seguir vigente por el momento, aunque no se aceptarán nuevas postulaciones. El programa protege de la deportación a unos 700.000 adultos jóvenes, en su mayoría hispanos, y les otorga permisos de trabajo por períodos de dos años, plazo después del cual deben volver a postular.

Los ‘Dreamers’ o soñadores, son los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños. Foto: Shawn Thew / EFE

Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental argumentaron en la demanda que el Gobierno de Obama excedió su autoridad al crear el programa sin una acción del Congreso.



"Nuestra demanda es sobre el estado de derecho, no sobre la sensatez de una política de inmigración particular", dijo en un comunicado el fiscal general de Texas, Ken Paxton. "Texas ha dicho por años que la rama ejecutiva federal carece del poder de otorgar de unilateralmente una presencia legal y autorización de trabajo a extranjeros presentes de manera ilegal", agregó.



El líder de una organización especializada en derechos civiles de latinos dijo que el recurso fue presentado muy tarde y es jurídicamente erróneo. "La presentación de hoy de siete estados retrógrados ocurre seis años después del lanzamiento del DACA y muchas semanas después de que tres cortes federales comenzaron a ordenar que la iniciativa DACA continúe a pesar del intento de Donald Trump por terminarla", dijo Thomas Saenz, presidente del Mexican American Legal Defense and Educational Fund.