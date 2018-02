Una vuelta al mundo / La copialina del presidente Trump

25 de febrero 2018 , 12:16 a.m.

El día de su reunión con sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de la escuela de Florida, el presidente Donald Trump no pudo ocultar a las cámaras un papel en el que se señalaban puntos de algunas de las frases de cajón que debía decir ante ellos: “¿Qué más les gustaría que yo escuchara sobre su experiencia?”, por ejemplo. Las críticas no se hicieron esperar por la falta de naturalidad y empatía para asumir estas situaciones.

Una letra más para el himno de España

El himno de España es uno de los pocos que no tienen letra, de ahí que se haya desatado tremenda polémica porque la cantante Marta Sánchez decidió ponérsela y cantarlo en un concierto. Pero todo se politizó: mientras que al presidente Rajoy le gustó la idea, a los socialistas y a otros no los entusiasmó. No es la primera vez que se intenta dotar de letra a la ‘Marcha de granaderos’. Pero, mientras se ponen de acuerdo, los españoles van a seguir entonándola con el ya popular “Lolo, lololo...”.

Kuczynski y Fujimori, cada vez más cerca

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, insiste en que no hubo pacto con Kenji Fujimori para indultar a su padre a cambio de evitar que él fuera destituido por el Congreso. Sin embargo, cada vez son más cercanos, tanto que Kenji se subió al avión del presidente, que se dirigía al lago Titicaca, para supervisar un proyecto de descontaminación. Pero el regreso a Lima fue rápido porque no pudieron aterrizar.

La disputa entre China y Nepal por el Everest

Cuatro metros es la diferencia que separa la medida que le da Nepal al legendario monte Everest de la que le da China. Para el primer país, dueño de la vertiente sur, mide 8.848 metros, fruto de la medición que hizo India en 1955, reconocida internacionalmente. Para China es solo de 8.844. Pero detrás hay una cuestión económica y turística: los montañistas prefieren la ruta por Nepal porque es menos complicada, y el certificado indica una altura mayor.



EDUARD SOTO

Editor Internacional

En Twitter: @edusot