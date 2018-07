‘Una descertificación sería desastrosa’: Camilo Reyes

El embajador Camilo Reyes alcanzó a estar un año como representante de Colombia en Washington. Pero la llegada de Donald Trump a la presidencia hizo de este periodo quizá uno de los más tensos en la historia reciente de las relaciones bilaterales. Ya con las maletas listas para regresar a Colombia, Reyes habló con EL TIEMPO sobre los logros de su gestión y los desafíos que tendrá que enfrentar quien designe el presidente electo, Iván Duque, como su reemplazo.

¿Qué destacaría de su periodo representando a Colombia?



Fue un éxito el que Colombia lograra desarrollar una agenda de alto nivel con un gobierno entrante distinto y bajo mucha presión. De ese trabajo salió un apoyo político y muy explícito al proceso de paz y un apoyo financiero para el país. Obtuvimos recursos para el 2017, para el 2018 y todo indica que para el 2019 (US$ 391 millones anuales).



Mencionaría también el ingreso de Colombia a la Ocde, que no fue fácil. El país también se ha beneficiado con una cifra importante de ayuda entregada por Usaid (unos US$ 45 millones) para enfrentar la problemática en la frontera con Venezuela. El otro gran logro es haber llegado con EE. UU. a un acuerdo para continuar la cooperación antinarcóticos por cinco años más.

¿Cómo interpretaron el hecho de que EE. UU. fuera el único que se opusiera al ingreso del país a la Ocde?



Las dificultades se presentaron en el comité de comercio de la Ocde, donde el sector empresarial de EE. UU., particularmente las farmacéuticas, presionó a la administración para que elevara lo que ellos veían como un control de precios. Fue una negociación complicada, pero terminaron dando su visto bueno.



Un tema pendiente es el de los aranceles que Trump les impuso a las importaciones de acero y aluminio, pues no se ha logrado que Colombia sea eximida. ¿Qué está pasando?



Fue una decisión dirigida a proteger su propia industria y lograr una disminución global de la producción. Pese a que nuestras importaciones eran mínimas, quedamos enredados en un costal donde están muchos países.

Su embajada en Washington coincidió con la llegada de la administración de Trump. ¿Qué tan difícil ha sido navegar en esa nueva realidad?



Ha sido muy difícil. Especialmente al comienzo de mi gestión. Ellos estaban concentrados en Oriente Próximo, Europa y Rusia. La atención hacia América Latina era mínima.



Eso cambió bastante con la visita del entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, al país. A su regreso reposicionó a Colombia y desde allí comenzaron a transformarse las cosas y se abrieron las puertas.



En términos de ayuda, el Congreso ha metido la mano por Colombia; Trump les ha apuntado a los recortes. ¿No es eso una contradicción frente a su tesis de que seguimos siendo el gran aliado?



Pasa un poco lo mismo que con las tarifas. La decisión de recortar toda la ayuda en el exterior obedece más a un tema de política doméstica que termina afectando a Colombia porque no distingue a los aliados.



Pero cuando el Congreso ha decidido darnos más recursos, la administración no se ha opuesto, y eso dice mucho. Creo, sin embargo, que dado lo agitada que está tanto la agenda nacional como la internacional de EE.UU., se va a necesitar mucho trabajo para estarle recordando a Washington la importancia de la relación con Colombia.



El incremento de los cultivos ilícitos y la llegada de una administración de mano dura tienen a muchos diciendo que la relación con EE. UU. se volvió a narcotizar. ¿Usted lo ve así?



No creo que se pueda decir que la agenda se narcotizó porque es una agenda infinitamente más rica de la que teníamos en el pasado.



Tampoco se le hace justicia a Colombia cuando se dice eso porque el país se ha transformado en las últimas décadas. Entiendo que estamos ante una situación difícil, pero Colombia no es la misma de las épocas en las que la relación se definía por la lucha contra las drogas. Hay que señalar, además, que EE.UU. reconoce que la problemática de las drogas es una de responsabilidad compartida.



Le tocó vivir uno de los momentos más tensos cuando Trump amenazó con descertificar a Colombia por el incremento de cultivos. ¿Cómo asumieron ese ‘impasse’?



Fue duro. Esa posibilidad sería desastrosa para la relación. Desconocer el enorme esfuerzo que ha hecho Colombia en 20 años y los cambios que ha dado el país sería una gran equivocación.



Por fortuna, EE. UU. ha enviado el mensaje de que la relación no solo es estratégica, sino importante.



¿Qué le recomienda a su sucesor, que, todo indica, será Francisco Santos?



Lo más importante es preservar la relación bipartidista que existe con EE. UU. En esto han trabajado varios gobiernos en las últimas décadas, y representa la columna vertebral de las relaciones. Asimismo, se debe cuidar la relación militar y policial que existe. Esto no tiene paralelo en este hemisferio y quizá en el mundo. Igualmente, es profunda y antigua la relación en materias de comercio e inversión.



INTERNACIONAL