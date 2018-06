Trump no pudo con presión: ya no se separarán familias de inmigrantes

Contra la pared ante la creciente presión nacional e internacional, el presidente Donald Trump tuvo que dar marcha atrás y modificar una política que estaba separando a padres e hijos inmigrantes capturados en la frontera con México.

Este miércoles en la tarde, el presidente firmó una orden ejecutiva en la que instruye a las autoridades para no separar las familias mientras estas resuelven su situación migratoria y se define si serán deportadas o se les concederá algún tipo de asilo o refugio.



La orden de Trump no cancela su política de Tolerancia Cero en las fronteras y sigue exigiendo que se arreste y se le imputen cargos criminales a cualquier persona –con o sin familia– que cruce ilegalmente la frontera.



Dado que está prohibido que los niños puedan ser arrestados junto a sus padres, eso había conducido a la separación de familias enteras. Según datos oficiales, entre abril y junio, al menos 2.500 niños habían sido arrancados de los brazos de sus progenitores y puestos en albergues temporales.



La nueva orden ejecutiva pide al Departamento de Seguridad Nacional que se mantenga a las familias en centros especiales y adecuados para el cuidado de menores mientras se resuelve su situación.

Pide a su vez que los casos de las familias se resuelvan de manera expedita y así evitar la sobrecarga del sistema de albergues, que ya están a máxima capacidad.



Antes de que Trump iniciara la política de Tolerancia Cero, la práctica era liberar a los inmigrantes que llegaban a la frontera como familia, obviamente con la condición de asistir a los procedimientos judiciales para determinar su estatus.



Dado el gran volumen de casos atrasados, eso podía tardar tres o más años. La teoría de la administración Trump es que los inmigrantes, a sabiendas de que serían liberados así ingresen ilegalmente, estaban sacando provecho de un vacío en la ley y de la falta de recursos para atenderlos a todos en un corto período de tiempo.



“Debemos ser fuertes, muy fuertes, pero queremos mantener a las familias unidas. No me gusta el sentimiento de separar familias", dijo el mandatario al anunciar la medida. Aun así, la orden ejecutiva no resolvió el problema del todo. De hecho, pudo causar uno nuevo.

Decenas de manifestantes denuncian la política del gobierno del presidente estadounidense de separar a los niños inmigrantes detenidos de sus padres. Foto: EFE

En EE. UU. existe una sentencia judicial de hace algunos años (The Flores Settlement) que no permite el encarcelamiento de un menor en este tipo de casos por más de 20 días.



Aun con proceso exprés, será casi imposible que las cortes resuelvan la situación migratoria de la familia en ese lapso de tiempo, lo que provocará o bien que los niños sean separados nuevamente a partir de ese plazo o que les lluevan las demandas legales si los mantienen por más tiempo. Por eso, Trump pidió al Departamento de Justicia iniciar un proceso para modificar el Flores Settlement y así extender la cantidad de días que un menor puede permanecer bajo este tipo de arresto.

Debemos ser fuertes, muy fuertes, pero queremos mantener a las familias unidas. No me gusta el sentimiento de separar familias FACEBOOK

TWITTER

Aun si lo logra, la detención por tiempo indefinido de niños también se convertirá en un asunto explosivo y polémico. En cualquier caso, el balón también cae en la cancha del Congreso, que es el único órgano que puede dar una solución permanente al impase y donde ya se discuten tres proyectos de ley sobre el particular.



Dos de esos proyectos, uno de línea dura y otro más moderado, hacen su curso en la Cámara de Representantes, y se esperaba una votación para este jueves.

Varias personas protestaron en El Paso, Texas, por la política de separar a los niños de sus padres que intentan cruzar la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Foto: Reuters

En ambos casos se prevé un sistema en el que las familias permanezcan unidas mientras se resuelve su estatus migratorio y se pide dar prioridad a los casos que involucran padres e hijos.Pero los dos incluyen adicionalmente modificaciones al sistema migratorio del país.



Entre estas, los fondos pedidos por el presidente para construir el muro en la frontera con México y medidas de alivio para los beneficiarios de Daca o personas que habían llegado a EE. UU. siendo muy jóvenes y a las que Trump les canceló el permiso de residencia temporal que habían obtenido durante la administración Obama.



Al parecer, ninguno de los dos tiene los votos necesarios para ser aprobado. Aun si alguno de los dos pasa la prueba, en el Senado no hay consenso para sacar adelante una reforma migratoria de este calibre. En este órgano, por lo tanto, lo que se está cocinando es un proyecto que solo abarca la separación de familias en la frontera.



Inicialmente, Trump había indicado que solo daría su bendición a los proyectos de la Cámara que incluyen los fondos para el muro y otras medidas migratorias que le prometió a su base electoral.

Varios medios indicaron que el cambio de parecer del presidente estuvo influenciado tanto por su esposa Melania como por su hija Ivanka FACEBOOK

TWITTER

Esa posición, sin embargo, le costó críticas hasta de figuras en el Partido Republicano, pues daba la impresión de estar usando el sufrimiento de los niños para obtener sus objetivos políticos.



En las últimas horas se conoció, sin embargo, que Trump habría también cambiado de opinión en esto y firmaría cualquier proyecto que solucione la crisis que él mismo creó con la separación de familias migrantes.



Varios medios indicaron que el cambio de parecer del presidente estuvo influenciado tanto por su esposa Melania como por su hija Ivanka. Ambas le habrían insistido en que la política estaba causando un sufrimiento intolerable de niños inocentes. Y si bien eso pudo pesar, en el fondo, el reversazo de Trump fue una medida de supervivencia política.



Si bien el presidente insistió en que la culpa de todo era de los demócratas y que tenía las manos atadas pues solo el Congreso podía corregir el problema, rápidamente quedó claro que la culpa recaía en su política de Cero Tolerancia y que el público podría cobrársela cara en las elecciones legislativas de noviembre, cuando el control republicano en la Cámara de Representantes penda de un hilo.

Cinco puntos claves

Cualquier adulto que cruce ilegalmente la frontera será arrestado.

Los niños de grupos familiares que cruzan la frontera de manera ilegal no serán separados. Las familias serán ahora detenidas por el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés).

La unidad familiar estará a cargo del DHS durante el periodo requerido para su proceso en la corte, con acusaciones por ingresar ilegalmente a EE. UU. y para revisar sus solicitudes de inmigración.

La orden de Trump también dice que “en la medida de lo posible” se priorizarán los casos que involucren a las familias.

El Departamento de Defensa ordenó que cualquier instalación disponible sea utilizada como alojamiento de inmigrantes indocumentados, y de ser necesario se construirán espacios para ellos.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington