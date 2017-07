LGBT, otra promesa de campaña rota por Donald Trump

Pese a sus promesas de campaña, el presidente Donald Trump dio este miércoles un nuevo golpe a la comunidad LGBT, al anunciar que no permitirá a los transexuales prestar servicio abiertamente en las fuerzas armadas de EE. UU.

La decisión da reversa a una medida instaurada el año pasado por el entonces presidente Barack Obama y que se encontraba a punto de entrar en vigor tras un año en etapa de estudio.



“Después de consultarlo con mis generales y expertos militares, por favor, sepan que el gobierno de EE. UU. no aceptará, no permitirá a individuos transexuales prestar servicio de cualquier tipo en las Fuerzas Armadas. Nuestros militares deben estar concentrados en victorias decisivas y contundentes y no se les puede cargar con el tremendo costo médico y la alteración que significarían los transexuales en las Fuerzas Armadas”, dijo el presidente en Twitter.



Durante la campaña electoral, Trump había prometido que su Casa Blanca sería la “mejor amiga” de la comunidad LGBT en un esfuerzo por minar el apoyo de estos a su rival demócrata, Hillary Clinton. Sin embargo, desde que asumió la Oficina Oval, el presidente ha ido dejando claro que sus promesas eran más retórica de campaña.



Primero: al retirar otras protecciones que habían sido autorizadas por Obama vía orden ejecutiva, en la que autorizaba a estudiantes transexuales en colegios de EE. UU. utilizar los baños del sexo con el que se identificaban. Y luego, se negó a reconocer junio como el mes del “orgullo LGBT”, una práctica común durante las administraciones de Obama y Bill Clinton (George W. Bush tampoco lo hizo).



Varios grupos de activistas criticaron de inmediato la decisión apuntando a un reciente reporte de Rand Corporation, en la que se concluyó que la incorporación de transexuales implicaría unos seis millones de dólares adicionales al año en costos médicos, una fracción mínima en el presupuesto del Departamento de Defensa.



Este mismo mes, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, rechazó por muy poco margen una enmienda presupuestaria que prohibía el uso de fondos del Pentágono para tratamientos relacionados con cambio de sexo, aunque sus impulsores la quieren volver a presentar.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, resaltó que ya hay transgéneros que “sirven de manera honorable” en las Fuerzas Armadas y agregó: “Estamos con estos patriotas”.



Con el secretario de Defensa, James Mattis, de vacaciones, su portavoz, Jeff Davis, se limitó a comentar este miércoles durante un encuentro con periodistas que la decisión de Trump fue producto de consultas con el Pentágono y remitió a la Casa Blanca para más información al respecto.



En paralelo, Davis precisó en un comunicado que el Pentágono “continuará trabajando estrechamente” con la Casa Blanca para adoptar las nuevas directrices de Trump como “comandante en jefe” de las Fuerzas Armadas del país.



En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó la política actual de “muy cara y perturbadora”, y aclaró que Trump ha tomado una decisión de tipo “militar” sobre la “preparación” de las Fuerzas Armadas ante la que no cabe ninguna otra lectura.



Sanders reveló que Trump tomó su decisión el martes pasado y que la Casa Blanca y el Pentágono trabajarán juntos en “cómo implementarla legalmente”, sugiriendo así que su aplicación no es inmediata y que no se ha determinado todavía cómo afectará a los transexuales que ya sirven. En total, se estima que existen entre 1.500 y 5.000 transexuales que prestan servicio actualmente, pero sin revelar su identidad.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

En Twitter: @sergom68