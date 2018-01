Trump niega palabras ofensivas, pero no logra contener ola de críticas

El presidente de EE. UU., Donald Trump, negó haber dicho que El Salvador, Haití y los países africanos son “agujeros de mierda”, pero no logró contener la fuerte tormenta de críticas que no cesa desde el jueves.

Trump tardó más de 12 horas en desmentir la información del diario Washington Post, confirmada después por Los Angeles Times y por el senador demócrata Dick Durbin, que estaba presente cuando hizo esos comentarios en una reunión bipartidista sobre inmigración.



“El lenguaje que usé en la reunión de Daca fue duro, pero este no es el lenguaje que usé”, tuiteó el mandatario.



Además, también negó haber dicho “¿Para qué queremos a haitianos aquí? ¿Para qué queremos a toda esta gente de África aquí?”, como publicó el diario angelino.



“Nunca dije nada despectivo sobre los haitianos más allá de que Haití es, obviamente, un país muy pobre y lleno de problemas”, escribió Trump, para añadir que probablemente debería grabar las reuniones futuras porque “no hay confianza”.

El lenguaje que usé en la reunión de Daca fue duro, pero este no es el lenguaje que usé FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, Durbin confirmó que el presidente no solo llamó a esos países “agujeros de mierda”, sino que también hizo otros comentarios ofensivos en el mismo sentido.



“El presidente comenzó a tuitear negando haber usado esas palabras. No es cierto. Él dijo esas cosas llenas de odio, y las dijo repetidamente”, aseguró el legislador en declaraciones a los medios.



La Casa Blanca, que este viernes no celebró su habitual rueda de prensa diaria ni emitió ninguna nota al respecto, envió el jueves en la noche a varios medios un comunicado en el cual no se negaba que Trump hubiera proferido esos insultos a varias naciones.



El desmentido de Trump en Twitter no contuvo en absoluto la fuerte tormenta de críticas que arrecia desde que el Washington Post publicó la exclusiva el jueves por la tarde.



El primer gobierno aludido en pronunciarse fue el de Haití, cuyo embajador en Estados Unidos, Paul Altidor, condenó inmediatamente los comentarios como una “agresión” y consideró que están “basados en estereotipos”. “El presidente (Trump) ha sido mal informado o no ha sido bien educado”, afirmó en la cadena MSNBC.

Hablan los mencionados

El Gobierno haitiano emitió un comunicado en el que se mostró “indignado y conmocionado” por unas declaraciones que, “de ser ciertas, reflejarían una visión simplista y racista, totalmente equivocada de la comunidad haitiana y su contribución a Estados Unidos”.



El Gobierno de El Salvador fue más prudente y al principio dijo que estaba esperando que la Casa Blanca confirmara o desmintiera las afirmaciones. Pero después, ante la falta de una comunicación oficial al respecto, anunció que había enviado una nota de protesta a Estados Unidos y exigió “respeto” para los ciudadanos salvadoreños.



“Al tener conocimiento únicamente a través de redes sociales, de algunas reacciones del presidente Trump, donde acepta implícitamente el uso de términos duros en menoscabo de la dignidad de El Salvador y de otros países, (el gobierno) expresa su rotundo rechazo a ese tipo de afirmaciones”, indica la nota.

Reflejarían una visión simplista y racista, totalmente equivocada de la comunidad haitiana FACEBOOK

TWITTER

La Unión Africana (UA), que congrega a 55 Estados y varios gobiernos de ese continente, tachó de “racistas” los comentarios atribuidos a Trump, y el portavoz del secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, hizo un llamamiento a respetar “la dignidad” de los refugiados y migrantes, tras ser preguntado sobre los comentarios de Trump, aunque rechazó referirse concretamente a ellos.



Desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó también de “racistas” los comentarios de Trump.



La ola mundial de indignación por las declaraciones atribuidas al presidente de EE. UU. revolucionó las embajadas de ese país en el mundo: el embajador en Botsuana fue llamado a consultas por el gobierno del país y lo mismo ocurrió con la encargada de negocios en Haití.



Incluso, algunos medios atribuyeron el anuncio de jubilación del embajador en Panamá, John Feeley, a los comentarios de Trump. “Como funcionario del servicio exterior firmé un juramento para servir fielmente al presidente y su gobierno de una manera apolítica, incluso si no estoy de acuerdo con algunas políticas. Mis instructores me dejaron en claro que si creía que no podía hacerlo, tendría que renunciar. Ese momento ha llegado”, afirmó.



El analista político salvadoreño Roberto Cañas advirtió que es posible que las tensiones entre el Gobierno de El Salvador y EE. UU. generen “consecuencias”. “Puede pasar cualquier cosa” por la personalidad de Trump, dijo.



La nota de protesta enviada por el Gobierno salvadoreño destaca “el alto valor de los salvadoreños” y le recuerda a EE. UU. que “fueron compatriotas salvadoreños los que trabajaron en la reconstrucción del Pentágono después de los lamentables atentados terroristas del 2001”.



También hace mención sobre la contribución de los salvadoreños en la reconstrucción de Nueva Orleans tras el huracán Katrina y la colaboración del país centroamericano “en varias misiones de paz” junto a EE. UU. y otros países.

EFE