En nuevo capítulo de trama rusa, Trump vuelve a quedar mal

La interminable saga sobre las relaciones de Donald Trump con Rusia abrió el martes un nuevo capítulo, ante denuncias de que el mandatario habría dictado el testimonio presentado por su hijo Donald Jr. ante una comisión del Senado a raíz de una reunión con una abogada rusa en plena campaña electoral.

De acuerdo con el Washington Post, el presidente intervino en diseñar y dictar una justificación para la controvertida reunión, que fue realizada en la Torre Trump de Nueva York y cuyo contenido sigue rodeado de misterio.



La denuncia sobre la participación directa del presidente en definir la narrativa para explicar esa reunión está en clara contradicción con las declaraciones del mandatario sobre el caso, del cual dijo que no conocía detalles de la agenda de su hijo en la campaña.



Como existe una investigación que adelanta un fiscal especial sobre la eventual complicidad entre el comité de campaña de Trump y funcionarios rusos, la intervención del presidente podría ser vista como una tentativa de encubrir información trascendente.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, dijo que el presidente “dio su opinión” sobre el caso “como cualquier padre lo haría”. Sin embargo, insistió en que el testimonio de Donald Jr. “fue verdadero y no contenía imprecisiones”.



A inicios de julio, mientras Trump participaba de la Cumbre del G20 en Alemania, la prensa reveló que en plena campaña electoral, Donald Jr. mantuvo una extraña reunión con una abogada y dos empresarios rusos. El entonces presidente del comité de campaña, Paul Manafort, y su yerno, Jared Kushner, también participaron.



Según The Washington Post, Trump y sus asesores decidieron que era esencial que Donald Jr. hiciera pública toda la información para evitar especulaciones. Sin embargo, en el vuelo de retorno, Trump cambió de idea y dictó la declaración que Donald Jr. luego hizo pública y que después repetiría ante una comisión del Senado que lo convocó.



Según esa versión, en esa reunión los interlocutores rusos solo estaban interesados en hablar sobre las trabas a la adopción de niños nacidos en Rusia por familias estadounidenses. Sin embargo, correos electrónicos divulgados por el propio Donald Jr. sugieren que el equipo de campaña tenía expectativa de recibir de los rusos información comprometedora sobre la candidata demócrata Hillary Clinton.



El escándalo generado por la trama rusa ya produjo traumas en la Casa Blanca, comenzando por el propio Manafort, quien fue forzado a dejar su cargo. También durante la campaña, agencias de inteligencia afirmaron que hackers rusos estaban detrás de miles de correos del comité de campaña de Clinton y su traspaso al sitio WikiLeaks, que los publicó.



El primer funcionario en caer fue el general Michael Flynn, quien había tenido contactos con diplomáticos rusos antes de asumir el cargo de consejero de seguridad nacional, pero ocultó esa información a Trump y al vicepresidente Mike Pence. Simultáneamente, el propio secretario de Justicia y fiscal general, Jeff Sessions, tuvo que recusarse de cualquier investigación ya que también había mantenido reuniones con funcionarios rusos en la campaña.



El siguiente en caer fue el director del FBI, James Comey, quien generó la ira del presidente por su negativa en dejar a Flynn fuera de las investigaciones. El martes el Senado confirmó a Christopher Wray como nuevo director del FBI.



Este ambiente caótico llevó al fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, a nombrar al exdirector del FBI Robert Mueller como fiscal especial para llevar adelante la investigación sobre los lazos entre Trump y Rusia.



En las últimas semanas, el caso parecía haber pasado a un discreto segundo plano ante el estallido de una abierta guerra generalizada por espacio político dentro de la Casa Blanca.



No obstante, la denuncia sobre la participación directa de Trump en la operación para justificar la reunión de su hijo con los rusos en plena campaña electoral vuelve a situar el mandatario en el centro de la tempestad.



